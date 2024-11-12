10 настоящих бэтмобилей из фильмов Нолана продают по 3 миллиона, но на дорогах они нелегальны

Если у вас есть лишние три миллиона долларов и безграничная любовь к Бэтмену, то вот второе лучшее предложение после доната на ВСУ – автомобиль, который вы могли видеть в фильме "Темный рыцарь" из знаменитой трилогии Кристофера Нолана. Правообладатель к 85-летию персонажа продает лимитированную реплику бэтмобиля "Тамблер".

Детали

Компания Wayne Enterprises, которая специализируется на кураторстве реальных событий, вдохновленных стилем жизни вымышленного миллиардера Брюса Уэйна, а также имеет лицензию DC Comics и Warner Bros. на продажу сувенирной продукции, создала ограниченную серию из 10 бэтмобилей Tumbler, каждый из которых стоит 2,99 миллиона долларов. Построенные в реальном масштабе, они будут точным воспроизведением оригинального транспортного средства супергероя, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spaces.

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Оригинальный бэтмобиль, который появился в фильмах, стал очень узнаваемым благодаря своей выразительной угловатой форме, созданной с использованием деталей от моделей автомобилей, лодок и самолетов. Однако вряд ли можно ожидать, что для этих десяти реплик производитель снимал детали со всех этих транспортных средств – они, вероятно, были изготовлены на заказ в конкретной форме, чтобы имитировать первоисточник.



Batmobile Tumbler / Фото WBD

Реплики Tumbler будут иметь кузов из кевлара, углеродного волокна и листового стекловолокна и будут оснащены 6,2-литровым двигателем LS3 V-8 мощностью 525 лошадиных сил и коробкой передач 4L85E с подрулевыми переключениями.

Дополнительные функции включают систему подачи дымовой завесы, имитацию пушечных башен, капоты из нержавеющей стали и современное программное обеспечение.

Ракетной установки не будет.

Внутри установлены сиденья на заказ, односторонние зеркальные стеклянные экраны и приборная панель в оригинальном стиле.



Batmobile Tumbler / Фото WBD

Бэтмобиль Tumbler технически не является легальным для уличного движения, но он и не предназначен для этого. Зато это идеальный вариант для коллекционеров автомобилей и фанатов Бэтмена. Продажи будут происходить только по приглашениям, а доставка запланирована через 15 месяцев с момента внесения депозита.