NASA выставило луноход VIPER на продажу из-за сокращения бюджета
Источник:Space.com
Американское космическое ведомство объявило, что бюджетные ограничения в 2025 году привели к отмене нескольких космических программ, включая долгожданную миссию лунохода VIPER. Аппарат предназначен для поиска льда в кратерах на южном полюсе Луны, теперь выставлен на продажу.
Таким образом NASA планирует хотя бы немного решить проблему бюджета, который сократили на 1 миллиард долларов.
Читайте на сайте Китай запустит зонд, чтобы уничтожить астероид, который приближается к Земле
Луноход VIPER, полностью собранный и готовый к эксплуатации аппарат, был предназначен для исследования южного полюса Луны и поиска водяного льда.
Несмотря на его готовность и продолжающиеся транспортные испытания, миссия была отменена из-за сокращения бюджета. Проект уже стоил NASA 450 миллионов долларов, но его отмена, как ожидается, сэкономит агентству еще 84 миллиона долларов, не считая расходов, связанных с запуском марсохода.
Четырехколесный марсоход VIPER весом 450 кг и размером примерно с гольф-карту был разработан в сотрудничестве с коммерческими партнерами. Компания Astrobotic, ответственная за доставку марсохода на Луну, потерпела задержки в 2023 и 2024 годах, что еще больше усложнило миссию.
В частности, луноход Peregrine компании Astrobotic не смог достичь Луны в январе 2024 года, сгорев в атмосфере Земли. Эта неудача повлияла на решение NASA отменить миссию VIPER, поскольку ожидались дальнейшие задержки, а оборудование не может храниться бесконечно долго.
NASA не разглашает цену за марсоход VIPER. Сначала агентство будет пытаться заинтересовать американских и международных промышленных партнеров, которые могли бы использовать марсоход в его нынешнем виде.Если покупатель не будет найден, NASA планирует перепрофилировать его отдельные компоненты для других проектов или продать их по отдельности.
Смотрите также Над Статуей Свободы сгорел метеор, вызывая грохот и дрожь по всему Нью-Йорку
Сокращение бюджета NASA в 2025 году привело к прекращению нескольких программ, в частности миссии VIPER и вывода из эксплуатации рентгеновской космической обсерватории Чандра. Несмотря на эти неудачи, NASA стремится продолжать сотрудничать с коммерческими компаниями для продвижения космических исследований.