Продажи электромобилей в Европе выросли на 49 % за год

В октябре 2026 года продажи полностью электрических автомобилей в Европе выросли на 49 % по сравнению с прошлым годом. В целом мировой рынок электромобилей увеличился на 8 %, достигнув 2,09 миллиона проданных автомобилей за месяц.

По данным исследовательской компании Benchmark Mineral Intelligence, в октябре в мире было продано 2,09 миллиона электромобилей. Это на 8% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года, хотя по сравнению с сентябрем показатель снизился на 3%. Об этом пишет Electrek.

Европа стала одним из главных драйверов рынка электромобилей

За первые десять месяцев 2026 года мировые продажи достигли 17,5 миллиона автомобилей – на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее заметный рост продемонстрировала Европа. В октябре здесь было продано 510 тысяч электромобилей – на 36% больше, чем годом ранее. При этом продажи полностью электрических автомобилей (BEV) увеличились на 49%, а подключаемых гибридов (PHEV) – на 7%. Всего за десять месяцев на европейском рынке было реализовано 4,5 миллиона электромобилей. Это на 31% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Особенно заметна динамика в отдельных странах:

Германия . Доля электромобилей среди новых автомобилей превысила 45%. Продажи полностью электрических моделей выросли почти на 80% в годовом исчислении – до более чем 95 тысяч машин.

Великобритания . Продажи электромобилей увеличились на 30%. Рост произошел несмотря на то, что государственная программа Electric Car Grant уже действовала в октябре 2025 года.

Португалия. Электромобили составили 55% всех новых автомобилей, проданных в октябре.

Месячное падение продаж в Европе на 17% по сравнению с сентябрем исследователи объясняют, в частности, высокой базой предыдущего месяца. В Великобритании сентябрь традиционно получает дополнительный импульс из-за смены регистрационных номеров автомобилей дважды в год.

Почему рост продаж в Северной Америке не означает восстановления рынка?

В Северной Америке в октябре было продано 130 тысяч электромобилей – на 24% больше, чем годом ранее. Это первый годовой рост в регионе в 2026 году. Однако по сравнению с сентябрем продажи не изменились, а общий результат за десять месяцев остается на 21% ниже, чем в прошлом году.

В США за месяц было продано примерно 110 тысяч электромобилей. Однако у этой положительной статистики есть важное "но": в октябре 2025 года рынок уже ощутил последствия отмены федеральной налоговой льготы на покупку электромобилей. Она перестала действовать для автомобилей, приобретенных после 30 сентября 2025 года, что привело к резкому падению спроса.

Поэтому нынешний рост сравнивают с периодом, когда продажи уже существенно сократились.

Октябрь – первый месяц, который сравнивается с периодом без федеральной налоговой льготы в США. Американский рынок стабилизировался на более низком уровне, а не восстановился, – пояснил Чарльз Лестер, менеджер по данным Benchmark Mineral Intelligence.

Что происходит на рынках Китая и других стран?

Китай остается крупнейшим рынком электромобилей в мире. В октябре там было продано 1,14 миллиона автомобилей. Это на 5% больше, чем в сентябре, но на 12% меньше, чем в октябре 2025 года.

За десять месяцев продажи в Китае составили 9,1 миллиона автомобилей – на 11% меньше, чем в прошлом году. В то же время доля электромобилей на внутреннем рынке достигла нового максимума, поскольку общий рынок легковых автомобилей сокращается быстрее. Китайские производители все активнее ищут покупателей за рубежом. В октябре экспорт автомобилей на новых источниках энергии, к которым в Китае относят BEV и PHEV, приблизился к 600 тысячам единиц. Это новый месячный рекорд.

Однако экспортерам придется учитывать новые торговые ограничения. Европейский Союз согласился ввести ограничения на импорт гибридных автомобилей китайского производства, а Китай с 1 апреля 2027 года снизит ставку экспортного возмещения НДС для электромобилей с 13% до 9%.

На других рынках мира продажи электромобилей в октябре выросли на 85% – до 300 тысяч машин. Наиболее заметный рост зафиксировали в Австралии, где показатель превысил прошлогодний более чем в три раза. В Бразилии рост был обусловлен закупками автомобилей перед повышением импортных пошлин, топливным кризисом и расширением местного производства BYD.

В то же время Benchmark Mineral Intelligence предупреждает, что часть этих факторов может носить временный характер. В частности, после полного вступления в силу новых пошлин и ослабления давления высоких цен на топливо темпы роста могут снизиться.