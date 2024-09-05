Распространение электромобилей сдерживает один крайне неожиданный фактор

Хотя электромобили считаются нашим будущим и второй главной целью в сдерживании глобального потепления, они распространяются по миру не так быстро, как бы того хотелось. Новое исследование раскрывает причины этого феномена. Что же сдерживает спрос?

В чем проблема

Данные свидетельствуют, что вера в разнообразные мифы об электромобилях и непонимание того, как они работают, сдерживают их распространение. Большинство водителей бензиновых автомобилей набрали лишь 2 из 10 баллов в небольшом опросе о том, как работают электромобили.

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В этом эксперименте приняли участие 1000 британских водителей бензиновых автомобилей. Они получили по 10 вопросов об электромобилях, в основном сосредоточенных на популярной дезинформации, которая распространяется нефтяной промышленностью и другими субъектами, выступающих против экологически чистых, лучших транспортных средств.

Выяснилось, что эта дезинформация живет и процветает, особенно среди водителей, которые еще никогда не ездили на электромобилях. Исследователи говорят, что 23% водителей не ответили правильно ни на один вопрос. 90% ответили менее чем наполовину.

Вот лишь некоторые из распространенных мифов:

Почти две трети (62%) водителей бензиновых автомобилей считают, что владеть и эксплуатировать электромобиль дороже, и только 14% правильно признают, что электромобили обычно дешевле.

41% водителей бензиновых автомобилей ошибочно считают, что электромобили с большей вероятностью могут загореться, чем бензиновые, и только 24% знают, что статистика свидетельствует об обратном. Данные организации EV Fire Safe указывают на то, что вероятность возгорания электромобилей более чем в 80 раз меньше, чем у бензиновых или дизельных автомобилей.

Более половины (59%) водителей бензиновых автомобилей считают, что британская электросеть "не справится" с переходом страны на электромобили, тогда как лишь каждый пятый (20%) правильно определил это утверждение как ошибочное. Власти страны уже выступали по этому поводу и заявили, что энергосистема сможет справиться с миллионами новых электромобилей в Великобритании.

80% водителей не знает, что для электромобилей в их стране уже существует развитая инфраструктура. Более того, Великобритания даже опережает график, который установила для себя.

Больше водителей (35%) ошибочно считали, что выбросы углекислого газа в течение жизни электромобиля не меньше, чем у бензинового автомобиля.

Увеличение осведомленности людей, как считают исследователи, поднимет шансы на то, что они приобретут электромобиль вместо бензиновой машины, которая продуцирует большое количество парниковых газов.

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