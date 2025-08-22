Компания IBM в сотрудничестве с NASA разработала уникальную модель искусственного интеллекта с открытым кодом, предназначенную для прогнозирования солнечной погоды. Эта технология может кардинально изменить подходы к защите критически важной инфраструктуры на Земле от опасных геомагнитных штормов, которые возникают из-за активности нашей звезды.

Как новая разработка поможет защитить Землю?

В прошлом году Земля столкнулась с самой мощной за последние двадцать лет геомагнитной бурей, которая вызвала яркие полярные сияния в нетипичных для этого явления регионах. Такие события являются серьезным вызовом для энергетических компаний. Например, в 1989 году канадская провинция Квебек пережила девятичасовой блэкаут из-за серии выбросов плазмы с Солнца. На этот раз энергосистемы США и Канады были лучше подготовлены, что позволило избежать значительных перебоев в работе, пишет 24 Канал со ссылкой на Engadget.

Этот случай еще раз подчеркнул важность своевременной подготовки к солнечным штормам. Именно поэтому IBM и NASA в течение нескольких лет работали над инструментом, который бы позволил ученым и инфраструктурным компаниям точнее прогнозировать поведение Солнца, которое крайне трудно поддается любым предсказаниям. Результатом их работы стала модель искусственного интеллекта с открытым кодом под названием Surya, что в переводе с санскрита означает "Солнце".

Хуан Бернабе-Морено, директор IBM Research Europe, описывает систему как "ИИ-телескоп для Солнца". Для обучения модели использовали массив данных за девять лет, собранный с высоким разрешением Обсерваторией солнечной динамики (SDO) – спутником, который NASA использует для изучения Солнца с 2010 года. Surya применяет машинное обучение для анализа и прогнозирования изображений Солнца. Первые результаты выглядят многообещающе.

Во время тестирования выяснилось, что модель на 16% точнее предыдущих систем отвечает на вопрос, произойдет ли солнечная вспышка в течение следующих 24 часов .

. Кроме того, Surya способна генерировать визуальные прогнозы того, что увидит обсерватория.

На основе данных последнего солнечного цикла модель научилась точно предсказывать вид Солнца на два часа вперёд. Хотя два часа могут показаться небольшим промежутком времени, для поставщиков энергии, которые десятилетиями строили более гибкие и чувствительные сети, это может стать решающим фактором.

Модель Surya имеет всего лишь 366 миллионов параметров, что делает ее достаточно легкой для работы даже на менее мощном оборудовании. Для сравнения, мощные современные чат-боты имеют десятки миллиардов параметров.

Разработка под угрозой

Ирония заключается в том, что этот анонс демонстрирует чрезвычайную ценность научной команды NASA именно в тот момент, когда ее существование оказалось под угрозой. Администрация Дональда Трампа планирует сократить научный бюджет NASA почти вдвое. Обсерватория солнечной динамики, данные которой легли в основу Surya, также пострадает от этих сокращений – ее ежегодный операционный бюджет может уменьшиться с 14 миллионов долларов до 8 миллионов. Хотя миссию не отменят полностью, как другие проекты, такое сокращение финансирования ставит под сомнение ее дальнейшую эффективность.

Даже если сокращения не будут утверждены в полном объеме, агентство рискует потерять около 4000 сотрудников, что составляет примерно 20% рабочей силы. Бернабе-Морено из IBM подчеркнул, что проект Surya не состоялся бы без помощи NASA. По его словам, научная команда агентства с самого начала консультировала разработчиков по функционалу, методов проверки и надежности модели.

И все же есть и положительный момент: работа ученых точно будет жить дальше. Созданная ИИ-платформа имеет потенциал для применения далеко за пределами NASA. Модель Surya уже доступна для загрузки на платформе Hugging Face, что позволяет любому приобщиться к изучению и использованию этой передовой технологии.