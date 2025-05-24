Что произойдет, если рекордный солнечный выброс поразит Землю

Чтобы ответить на этот вопрос, ученые попытались выявить недостатки в нашей защите и потенциальные последствия для инфраструктуры. Оказалось, что мировое сообщество не готово к серьезному солнечному шторму, поэтому ученые также подготовили рекомендации на будущее, сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию в Johns Hopkins Applied Physics Laboratory.

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Представители местных и федеральных научных учреждений США собрались в Лореле, штат Мэриленд, и Денвере, штат Колорадо, чтобы отработать сценарий масштабного коронального выброса массы (КВМ) от Солнца. В течение двух дней они имитировали путь гигантских облаков заряженной плазмы к Земле, отслеживали взаимодействие с магнитным полем планеты и оценивали риски для критической инфраструктуры.

КВМ – это мощные выбросы магнитно заряженной плазмы из короны Солнца. Хотя на преодоление расстояния до Земли таким КВМ нужно несколько дней, это не имеет большого значения, потому что их влияние даже так может вызвать разрушительные для нашей электроники геомагнитные бури. Они способны выводить из строя электросети, нарушать работу спутников, повреждать электронику на орбите и повышать радиационный фон для астронавтов.

Во время симуляций участники обнаружили, что дефицит наземных и космических измерений значительно усложняет точное прогнозирование траектории и интенсивности КВМ. Ориентацию магнитного поля в плазме можно определить лишь за 30 минут до прохождения через точку Лагранжа 1 на расстоянии почти 1,5 миллиона километров от Земли, где расположены основные обсерватории космической погоды.

Разыгранный сценарий перенес участников в январь 2028 года, когда миссия Artemis 4 находится на орбите Луны, а двое астронавтов – на поверхности спутника. Тогда на Солнце появляется гигантское пятно, что вызывает серию вспышек, которые заканчиваются масштабными КВМ – значительно большими, чем все то, что мы видели в последние годы. По моделям, это вызвало бы тотальные отключения электроэнергии, сбои в спутниковой связи и навигации, а также чрезмерную нагрузку на систему чрезвычайного реагирования и здравоохранение.

Это наталкивает нас на потребность в развертывании дополнительных спутников для оперативных измерений, совершенствовании моделей прогнозирования и стандартизации протоколов коммуникации по образцу сообщений о стихийных бедствиях.

Во время этих мысленных экспериментов ученые, конечно же, вспомнили крупнейший шторм за последние 20 лет, ударивший по Земле в мае 2024 года. Он вызвал полярные сияния по всей планете, достигая даже экватора и дальше. Спутники сходили с орбиты из-за раздувания атмосферы, а отключения электроэнергии и перебои в радиосвязи наблюдались массово по всему земному шару. Однако даже эта буря не достигла масштабов легендарного события Каррингтона 1859 года, самого мощного зарегистрированного солнечного шторма в истории человечества.

Сказали ли ученые что-то новое? Вряд ли. Они скорее просто привлекли дополнительное внимание к проблеме на фоне масштабных сокращений бюджета NASA, которое проводит администрация Дональда Трампа. Отслеживание космической погоды важно для практически всех сфер нашей жизни. Это GPS, работа сельскохозяйственной техники, электроснабжение для промышленности и домохозяйств, полеты самолетов и многое другое. Все это может подвергнуться коллапсу, если мы не подготовимся.

Сильные магнитные бури периодически случаются, но масштабы события Каррингтона – к счастью, очень редко. Однако проблема в том, что мы не умеем их предсказывать. Поскольку мы не знаем, когда произойдет следующая, есть смысл быть готовыми всегда, чтобы вовремя среагировать и подготовить наши технологии к столкновению с излучением и минимизации воздействия.