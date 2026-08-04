Ученые обнаружили предка пауков возрастом 518 миллионов лет с неожиданной особенностью

Миниатюрное морское существо, жившее более полумиллиарда лет назад, помогло ученым ответить на вопрос о происхождении одной из самых характерных черт пауков. Открытие стало возможным благодаря современному рентгеновскому анализу окаменелости.

Международная группа исследователей из Юньнаньского университета и Университета Лестера обнаружила самые древние из известных свидетельств происхождения структур, которые впоследствии эволюционировали в клыки современных пауков. Об этом пишет Science Daily.

Как древнее морское существо объяснило появление паучьих клыков?

Объектом исследования стало крошечное морское существо Urokodia, которое жило примерно 518 миллионов лет назад в начале кембрийского периода. Именно в его окаменелых останках ученые обнаружили примитивные клешнеобразные придатки, которые считаются ранней формой хелицер – специализированных ротовых конечностей, характерных для пауков, скорпионов, клещей и других представителей этой группы.

Пауки относятся к большой группе беспозвоночных, которую называют хелицерами. В нее также входят скорпионы, клещи и мечехвосты. На сегодняшний день ученые описали более 100 тысяч видов этих животных.

Их объединяет несколько характерных черт: внешний твердый скелет, членистые конечности и особые придатки в передней части тела – хелицеры. В зависимости от вида они могут функционировать как клешни или как клыки, что помогают захватывать, прокалывать или поражать добычу.

Новое открытие показывает, что происхождение этих структур уходит корнями в гораздо более древние времена, чем считалось ранее.

Окаменелость скрывала мягкие ткани

Останки Urokodia были найдены на знаменитом месторождении окаменелостей Чэнцзян в китайской провинции Юньнань. Это одно из важнейших в мире мест для изучения ранней эволюции животных. Символично, что исследование было опубликовано в 42-ю годовщину открытия этого палеонтологического комплекса.

Само существо было очень маленьким – всего около 2–3 сантиметров в длину. У него были большие глаза на длинных стебельках, узкое сегментированное тело и членистые конечности. По внешнему виду Urokodia почти не напоминала современных пауков или скорпионов.

Чтобы исследовать внутреннее строение окаменелости, ученые применили рентгеновскую томографию. Благодаря этому удалось увидеть мягкие ткани, сохранившиеся в "мумифицированном" состоянии на протяжении сотен миллионов лет.

Именно в ходе этого анализа исследователи обнаружили две небольшие клешнеобразные конечности, расположенные сразу за глазами. Ученые считают их самым древним известным примером ранних хелицер.

Кроме того, в окаменелости сохранились структуры на ногах, которые могли выполнять функцию книжных жабр – органов дыхания под водой. Подобные органы и сегодня имеются у мечехвостов.

Ученые поняли значение находки почти сразу

Руководитель исследования, профессор Юй Лю из Юньнаньского университета, который также работает приглашенным профессором в Университете Лестера, рассказал, что открытие стало неожиданностью даже для самих исследователей.

Мы использовали рентгеновскую томографию, чтобы исследовать мягкие ткани, скрытые в породе сотни миллионов лет, когда вдруг заметили клешнеобразные конечности в передней части тела животного. Мы сразу поняли, что перед нами чрезвычайно важная окаменелость и дальний предок современных хелицеров, таких как скорпионы и пауки, – сказал профессор Юй Лю.

Окно в древнейшую историю жизни

По словам соавтора исследования, профессора Марка Уильямса из Школы географии, геологии и окружающей среды Университета Лестера, Urokodia была частью чрезвычайно богатой морской экосистемы, существовавшей более 500 миллионов лет назад.

"Urokodia была частью древней экосистемы, в которой обитало более 200 различных видов животных. Эти исключительно хорошо сохранившиеся окаменелости позволяют заглянуть в то, как эволюционировала жизнь на нашей планете в самом начале истории животных", – отметил он.

Месторождение Чэньцзян содержит ископаемые остатки более 200 видов морских организмов и является одним из ключевых источников информации о так называемом кембрийском взрыве – период, когда на Земле стремительно возросло разнообразие сложных многоклеточных организмов.

Новое исследование не только уточняет эволюционную историю пауков и скорпионов, но и помогает лучше понять, как формировались основные анатомические особенности одной из самых успешных групп животных, представители которой сегодня населяют как сушу, так и водоемы.