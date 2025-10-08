Новое исследование 3000-летней плавильной мастерской в Грузии может кардинально изменить представление об одной из ключевых эпох в истории - Железном веке человечества. Новое изучение улик, найденных на месте древнего производства, предлагает свежий взгляд на то, как именно человечество перешло от бронзы к железу, навсегда изменив ход цивилизации.

Что привело людей к технологической революции?

В южной Грузии расположено археологическое место Квемо-Болниси, которое давно привлекает внимание ученых. Ранее считалось, что здесь изготавливали железо, поскольку на территории мастерской было найдено большое количество гематита (минерала оксида железа) и шлака – побочного продукта плавки. Однако археологи Натаниэль Эрб-Сатулло и Бобби Климчук из Крэнфилдского университета в Великобритании решили по-новому взглянуть на эти находки, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Применив современные методы химического анализа и микроскопии, исследователи пришли к другому выводу. Оказалось, что оксид железа на самом деле использовали как флюс – специальную добавку к плавильным печам для улучшения процесса производства меди.

Это открытие стало прямым доказательством гипотезы, которая существовала и раньше, но не имела весомых подтверждений: железо было открыто не как отдельное целенаправленное изобретение, а в результате экспериментов в медной металлургии.

Древние металлурги сознательно использовали оксид железа в процессе выплавки меди. Это свидетельствует о том, что они уже тогда различали его как отдельный материал и изучали его свойства в печи. Именно такие эксперименты мастеров, работавших с медью, стали решающим шагом к развитию металлургии железа, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Archaeological Science.

Как только технология распространилась, начался Железный век, который длился около 700 лет и вызвал кардинальные изменения в жизни человечества. Сельское хозяйство стало более эффективным, войны – более жестокими, а благодаря новому твердому и прочному металлу появились более совершенные инструменты.

Что может быть не так?

Конечно, Квемо-Болниси – это лишь одна локация, и в разных уголках мира производство железа могло развиваться по-разному. Однако ученые проводят параллели с другими похожими объектами, в частности с мастерской, найденной в Израиле.

Также может быть важным тот факт, что железосодержащие минералы часто находят в тех же местах, что и месторождения меди. Это делает более вероятным то, что в процессах выплавки меди регулярно использовали также элементы железа.

Поиск истоков железа осложняется отсутствием письменных источников того времени, склонностью металла к ржавлению и недостаточным исследованием мест его производства. Именно поэтому находка в Квемо-Болнисе является такой важной для науки. Благодаря совершенствованию аналитических инструментов у ученых появляется возможность возвращаться к уже изученным археологическим памятникам и раскрывать их новые тайны даже спустя десятилетия после первых раскопок.