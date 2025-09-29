Как деревянные палочки переписывают историю экономики?

На протяжении веков экономическая теория утверждала, что первоначальной формой экономических отношений был бартер. Из-за его неэффективности (например, оба должны хотеть того, что есть у другого) человечество якобы изобрело деньги как универсальное средство обмена, что впоследствии эволюционировало в монеты, банкноты и современные цифровые валюты. Новое же исследование пытается доказать, что этот нарратив является ошибочным, пишет 24 Канал со ссылкой на Arkeonews.

За этим исследованием стоит Роберт М. Розенсвиг из Университета в Олбани, США. Он подал свою статью на рассмотрение в журнал Journal of Economic Issues еще в 2022 году. Ее приняли только через месяц, а в публикацию она пошла только теперь, в сентябре 2025 года.

Исторические и антропологические данные свидетельствуют, что бартер никогда не был основой целых экономик. Он случался только в обществах, которые уже имели денежную систему, обычно во время дефицита валюты или при разовых обменах между незнакомцами. Вместо этого настоящим предшественником денег была система учета, основанная на политической власти. Доказательством этого являются счетные палочки – деревянные или костяные инструменты с засечками, которые использовались для фиксации долгов и налогов.

Розенсвиг сравнил такие артефакты из трех цивилизаций, которые никогда не контактировали между собой, но независимо друг от друга создали похожие инструменты:

Англия . Начиная с XII века шерифы выдавали палочки из орешника для учета налогов. Некоторые из них со временем превратились в долговые инструменты. Одна из таких палочек, сохранившаяся до наших дней, имеет длину более 2,4 метра и фиксирует заем королю Вильгельму III на сумму 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

Китай . С III века до нашей эры чиновники использовали расщепленные бамбуковые палочки для учета поступлений зерна, шелка и монет. Даже Марко Поло в XIII веке наблюдал за использованием этой системы, которая в то время существовала уже много веков.

Мая. Костяные палочки, датированы 600-900 годами нашей эры, фиксировали дань в виде кукурузы, текстиля или труда, а не рыночные транзакции.

Эти примеры являются убедительными, поскольку происходят из обществ, которые не имеют исторической связи между собой. Однако каждое из них самостоятельно разработало систему подсчета как способ мобилизации ресурсов с помощью государственной власти,

– объясняет Розенсвиг.

Поэтому такие находки подтверждают теорию, согласно которой деньги возникают как единица расчета, внедряемая правительством для администрирования налогов и других обязательств. Это бросает вызов представлению, рассматривающему деньги как нейтральное средство обмена.

Если деньги являются продуктом государства и продуктом институциональной власти, а не рынка, это меняет взгляд на современную экономическую политику. Розенсвиг утверждает, что идея, будто правительства должны жить по тем же правилам, что и домохозяйства, то есть "средствами", является исторически необоснованной. По его мнению, суверенные правительства сначала тратят средства, а затем используют налоги для регулирования инфляции и спроса. Такой подход дает государствам больше гибкости для инвестирования в социальные программы, инфраструктуру и преодоления кризисов, ставя под сомнение политику жесткой экономии.

Таким образом, мы видим, что деньги – это политический инструмент, и способ его использования сегодня является вопросом выбора политики, а не "естественного закона". История денег намного сложнее, чем привычное явление о бартере, который аккуратно эволюционировал в монеты и бумагу.