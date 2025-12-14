Новый Range Rover заметили во время тестов на Нюрбургринге

На Нюрбургринге сфотографировали агрессивный прототип Range Rover Sport SV, который может оказаться новой версией SVR. Автомобиль получил доработанный дизайн, мощный V8 от BMW M и, вероятно, станет финальным и самым радикальным вариантом нынешнего поколения модели.

Во время заездов на Нюрбургринге фотошпионы зафиксировали прототип Range Rover Sport SV в максимально агрессивном исполнении. Автомобиль тестировали рядом с серийным Range Rover Sport SV текущего поколения, что позволяет лучше оценить отличия. Камуфляж на кузове почти не изменился с предыдущих заездов, однако на этот раз удалось разглядеть больше деталей экстерьера. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Autoblog.

Смотрите также Автопром под угрозой с этим модульным электрокаром, который можно чинить даже без навыков

Что показали шпионские фото с Нюрбургринга?

Внешне прототип сохранил знакомые фары, фонари и общие пропорции кузова, что указывает на принадлежность к нынешнему поколению L461. Именно поэтому ожидается, что эта версия станет финальным и самым радикальным вариантом перед сменой поколения. В то же время поврежденные колесные диски лишь подчеркивают, что речь идет об интенсивных трековых испытаниях, а не демонстрационном образце.

Багато українців вважають, що кросовер повинен бути повнопривідним. Адже ми купуємо кросовер, щоб впевнено почуватись на дорозі за будь-яких дорожніх умов та погоди! В цьому сегменті хороший варіант – SUZUKI, де повний привід можливий навіть в базовій комплектації. SUZUKI S-CROSS оснащується системою ALLGRIP, яка має 4 режими роботи та дозволяє підлаштовуватися до будь-якого покриття.

В 2025 году JLR уже представила несколько дорогих специальных версий Range Rover Sport, среди которых SV Celestial, SV Carbon Edition и SV Black. Последний вариант даже распространили на обычный Range Rover. Новый прототип имеет много общих элементов с этими моделями, но выглядит еще агрессивнее, что намекает на особый статус. По ожиданиям, цена такого SUV может приблизиться к 200 000 долларов или даже превысить эту отметку.

Предыдущий Range Rover Sport SVR поколения L460 оснащался 5,0-литровым компрессорным V8 мощностью 575 л.с. и имел карбоновый капот. В новом прототипе, вероятно, появится 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом от BMW M. Такой же агрегат уже используется в актуальном Range Rover Sport SV и развивает 626 л.с., так что минимум на эту цифру можно рассчитывать. Если же новинка получит шильдик SVR, не исключено, что мощность будет еще больше.

Как пишет Carbuzz, хотя автомобиль имеет массивные центральные патрубки выхлопной системы, встроенные в новый задний диффузор по примеру Porsche Cayenne Turbo GT, общий стиль остается сдержанным. Большой спойлер на крыше выглядит уместно, передняя часть стала острее, но без чрезмерных воздухозаборников. Колеса скрывают большие тормозные механизмы Brembo, которые гармонично смотрятся учитывая размеры и потенциал SUV.

Учитывая календарь, больше официальной информации ожидается не ранее 2026 года. Часть производителей только начинает зимние испытания, поэтому детали о мощном Range Rover Sport могут появиться еще нескоро.

Почему одна водительница назвала Range Rover "худшей машиной в истории"?

Блогерша по имени Тамика опубликовала видео, в котором продемонстрировала неудобство использования своего внедорожника. Когда она нажала кнопку на брелоке, чтобы открыть дверь водителя, вместо этого выдвинулась ручка заднего пассажирского сиденья с той же стороны. При попытке открыть автомобиль через эту ручку ничего не произошло – дверцы остались заблокированными.

Специалисты по обслуживанию автомобилей на платформе JustAnswer предложили несколько возможных причин неисправности. Среди них – загрязнение механизма, которое можно устранить очисткой или смазкой участка вокруг ручек. Поскольку ручки управляются электронными моторизованными компонентами, проблема может заключаться в неисправности актуатора или проводки. В таких случаях может потребоваться профессиональный ремонт.