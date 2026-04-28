Ученые нашли скрытую причину потепления, на которую раньше никто не обращал внимания

Долгое время считалось, что влияние пустынной пыли на климат хорошо изучено, однако новое исследование международной группы ученых выявило критическую погрешность. Оказывается, атмосфера накапливает гораздо больше тепла из-за микрочастиц песка, чем показывали самые современные компьютерные симуляции.

Почему традиционные методы прогнозирования климата не учитывали значительную часть тепловой энергии?

Пустынная пыль, который является самым распространенным аэрозолем в атмосфере Земли по массе, вызывает значительно более мощный парниковый эффект, чем предполагала наука до сих пор. Согласно данным, полученными с помощью новой аналитической модели, сочетание процессов поглощения и рассеяния длинноволнового излучения частицами пыли добавляет планете дополнительные 0, 25±0, 06 вата на квадратный метр энергии. Этот показатель почти вдвое превышает значение, которые использовались в современных погодных прогнозах. Такие результаты описала международная группа исследователей из ведущих университетов мира в журнале Nature Communications. Статья вышла 28 апреля 2026 года.

Такое существенное расхождение возникло из-за двух ключевых факторов, которые игнорировались в большинстве существующих моделей:

Во-первых, большинство радиационных схем в глобальных симуляторах не учитывают рассеяние длинноволнового излучения., сосредотачиваясь только на его поглощении. Однако ученые выяснили, что именно рассеяние отвечает за более половины общего эффекта нагрева.

Во-вторых, ученые обнаружили хроническую нехватку данных о так называемой супергрубой пыли– частицы, диаметр которых превышает 10 микрометров. Эти большие фрагменты минералов способны задерживать гораздо больше тепла., но они часто полностью исключены из расчетов или их количество существенно недооценено.

Как пыль нагревает планету?

Механизм нагрева работает по принципу, похожим на действие парниковых газов. Пыль задерживает тепловое излучение, идущий от поверхности Земли и нижних слоев атмосферы. Поскольку эти частицы обычно находятся на большой высоте, где температура ниже, они излучают энергию в космос менее интенсивно, чем это делала бы поверхность планеты при их отсутствии.

Наиболее активно этот процесс происходит в пределах так называемого атмосферного окна.– диапазона длин волн от 8 до 14 микрометров, где безоблачная атмосфера обычно прозрачна для тепла.

Что это значит для нас?

Это открытие имеет критическое значение не только для глобальных прогнозов., но и для ежедневного предсказания погоды. Недостоверное моделирование взаимодействия пыли с длинными волнами приводит к систематическим ошибкам в расчетах энергетических потоков, формирование облаков и выпадение осадков.

В частности, игнорирование этих эффектов заставляет модели переоценивать дневное охлаждение поверхности пылью и недооценивать его способность сохранять тепло ночью. Такие искажения могут влиять даже на точность прогнозов интенсивности муссонов и тропических циклонов.

Есть одно "но"

Несмотря на четкие доказательства усиленного нагрева от длинноволнового излучения, общее влияние пыли на климат остается сложным вопросом. Параллельно с нагреванием пыль также отражает солнечный свет (коротковолновое излучение)., что вызывает охлаждающий эффект.

Ученые отмечают, что пока охлаждение остается труднопрогнозируемым, точно определить, стала ли пыль общим ускорителем глобального потепления в исторической ретроспективе, невозможно. Однако исправление ошибок в расчетах теплового излучения является критически необходимым шагом для создания надежных инструментов прогнозирования будущих климатических изменений.

Откуда берется вся эта пыль?

Пыль из пустыни Сахара является главным источником минеральной пыли в атмосфере., ежегодно перенося около 60 миллионов тонн частиц через океаны. Этот процесс имеет выраженную сезонность и зависит от господствующих ветров. Пустыни Аравийского полуострова также являются одним из источников пыли. Здесь активность часто растет из-за деградации почв и засухи. Наконец, можно добавить в список пустыни Гоби и Такла-Макан., пыль из которых может достигать Японии и Кореи.

Сезонность и направления переноски пыли:

Весна и лето (пик: июнь– август). Пыль переносится преимущественно на запад через Атлантический океан. Шлейфы могут достигать Карибского бассейна, Центральной Америки, Флориды и Техас. В этот период формируется Saharan Air Layer (SAL)– горячий и сухой слой воздуха, что подавляет развитие ураганов, пишет NOAA.

Весна (март– май). Пыль часто поднимается на север в сторону Европы и Средиземноморья. Это явление может вызвать "грязные дожди" и оранжевое небо, как это наблюдалось в Афинах или Киеве.

Осень и зима. Объемы переноса обычно уменьшаются, хотя пыль может достигать Южной Америки (в том числе Амазонии).

Стоит отметить, что пыль имеет и определенную пользу. Он богат железом и фосфором., что удобряет леса Амазонии и способствует цветению фитопланктона в океане, указано на сайте World Meteorological Organization. Пыль также влияет на формирование облаков, что позволяет планете отражать больше солнечного света в космос.