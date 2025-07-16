Хаос, бессонные ночи и стресс: бывший инженер OpenAI рассказал о работе в компании

Бывший инженер OpenAI, который работал там целый год, поделился в своем блоге впечатлениями от работы в компании. Его рассказ раскрывает порой очевидные, а порой и неожиданные детали о внутренней культуре, темпах разработки и настоящей атмосфере, царящей в команде создателей ChatGPT.

Что скрывается за успехом ChatGPT?

Кельвин Френч-Оуэн, инженер, который недавно уволился из OpenAI, опубликовал рассказ о своем опыте работы в компании. Он сразу отметил, что его увольнение не связано с внутренними конфликтами – он просто решил вернуться к основанию собственных стартапов, ведь ранее был соучредителем успешной компании Segment, которую продали за 3,2 миллиарда долларов, пишет 24 Канал.

Смотрите также Ваши самые сокровенные диалоги с ChatGPT теперь прочитает New York Times, даже если вы их удалили

За год его работы штат OpenAI вырос с 1000 до 3000 человек. Такое стремительное масштабирование, по словам инженера, вызвало настоящий хаос: процессы коммуникации, отчетности, разработки продуктов и найма персонала просто не успевали адаптироваться.

Несмотря на огромные размеры, OpenAI до сих пор сохраняет атмосферу небольшого стартапа, где царит дух "двигайся быстро и ломай все", подобный раннему Facebook. Сотрудники имеют значительную свободу действий, что позволяет запускать проекты без лишней бюрократии. Однако это имеет и обратную сторону – разные команды часто дублируют работу друг друга. Например, Френч-Оуэн видел как минимум шесть разных версий библиотек для управления очередями.

Качество кода также бывает разным. Наряду с опытными инженерами, которые перешли из Google, работают недавние выпускники университетов, что превращает центральное хранилище кода на "свалку". Это приводит к частым сбоям. В то же время Френч-Оуэн рассказал, как его команда всего за семь недель почти без сна создала и запустила ИИ-ассистента Codex, который мгновенно приобрел популярность.

Компания очень тщательно относится к утечкам информации, создавая культуру секретности.

OpenAI – это очень засекреченное место. Я не мог никому подробно рассказать, над чем работаю. В Slack есть несколько рабочих пространств с различными разрешениями. Показатели доходов и расходов тщательно защищены,

– пишет инженер.

В то же время она чрезвычайно чувствительна к общественному мнению, особенно в соцсети X. По словам инженера, один из его друзей шутил, что "компания работает на настроениях твиттера". Если вы напишете что-то вирусное, связанное с OpenAI, есть большая вероятность, что кто-то прочитает об этом и рассмотрит это.

Безопасность

Самым большим заблуждением об OpenAI Френч-Оуэн считает представление о недостаточном внимании к безопасности. Он объяснил, что внутри компании сосредоточены на практических рисках, таких как язык вражды, злоупотребления, политические манипуляции и создание биологического оружия, а не только на теоретических угрозах для человечества. В OpenAI осознают, что ставки чрезвычайно высоки, ведь их продуктами пользуются сотни миллионов людей.

Однако вместе с тем он говорит, что часто видел в прессе информацию, о которой не объявляли внутренне, и она его порой даже шокировала. Это означает, что работники сами не знают всего, что происходит в компании. Наибольшие претензии по пренебрежению безопасностью всегда поступали от высшего руководства, которые, очевидно, владели самыми сокровенными деталями. Например, с обвинениями в адрес Сэма Альтмана и компании выступала одна из директорок, а также член Совета директоров Хелен Тонер. Есть также информация, что подобные вещи говорил Илья Суцкевер, соучредитель и бывший главный научный сотрудник OpenAI. Наконец, основатели Anthropic, которые ранее работали в OpenAI, также обращали внимание на недостаточную безопасность при разработке, поэтому в своей компании они сделали на этом особый акцент.