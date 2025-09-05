После 14 октября 2025 года, официальной даты завершения поддержки Windows 10, более 120 миллионов компьютеров в мире продолжат работать на этой системе. Компаниям придется заплатить миллиарды за расширенные обновления безопасности, тогда как для обычных пользователей Microsoft подготовила бесплатные варианты.

Аналитическая компания Nexthink прогнозирует, что расширенная поддержка Windows 10 будет стоить корпоративному сектору около 7,3 миллиарда долларов, информирует 24 Канал.

Почему бизнес готов платить за устаревшую ОС?

Этот прогноз базируется на предположении, что все 120 миллионов компьютеров, которые останутся на старой ОС, будут оплачивать по 61 доллару за устройство в течение первого года расширенной поддержки.

Однако такие дополнительные расходы могут быть оправданными. Анализ Nexthink свидетельствует, что устройства с Windows 11 пока работают менее стабильно.

В них вдвое чаще случаются сбои системы (1,2% против 0,6% в Windows 10) и чаще возникает потребность в аппаратной перезагрузке (9,9% против 8,5%). Для корпоративной среды, где стабильность и надежность является приоритетом, эти показатели имеют решающее значение.

А что будет с обычными пользователями Windows 10?

Платная программа расширенных обновлений безопасности (ESU) является обязательной для компаний и государственных организаций. В то же время частные пользователи имеют несколько альтернатив:

Резервное копирование Windows . Можно активировать функцию, которая синхронизирует настройки компьютера с облаком OneDrive. Для этого нужна учетная запись Microsoft, который предоставляет 5 ГБ бесплатного пространства.

. Можно активировать функцию, которая синхронизирует настройки компьютера с облаком OneDrive. Для этого нужна учетная запись Microsoft, который предоставляет 5 ГБ бесплатного пространства. Программа Microsoft Rewards. Накопив и обменяв 1000 баллов, полученных за использование сервисов Microsoft (например, поиска Bing), можно получить доступ к обновлениям. Этот способ также требует наличия учетной записи Microsoft.

Возможность получать бесплатные обновления безопасности еще как минимум год, вероятно, является одной из главных причин, почему Windows 10 до сих пор остается такой популярной среди пользователей.

Как подготовиться к прекращению поддержки Windows 10?

Как мы уже отмечали, Microsoft прекращает поддержку Windows 10 уже в этом месяце – 14 сентября.

Microsoft активно продвигает переход на Windows 11. Операционка даже стала самой популярной настольной системой, обойдя Windows 10 с долей рынка 52%.

Чтобы обновиться, нужна современная система с официальной поддержкой Windows 11. Впрочем, установить Windows 11 можно обойдя аппаратные ограничения.

Существует также другой, официальный способ установить Windows 11 на компьютер, который не поддерживает требования системы. Он подходит для более новых компьютеров и ноутбуков, которые, однако не соответствуют ограничениям Microsoft.