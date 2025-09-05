Після 14 жовтня 2025 року, офіційної дати завершення підтримки Windows 10, понад 120 мільйонів комп'ютерів у світі продовжать працювати на цій системі. Компаніям доведеться заплатити мільярди за розширені оновлення безпеки, тоді як для звичайних користувачів Microsoft підготувала безкоштовні варіанти.

Аналітична компанія Nexthink прогнозує, що розширена підтримка Windows 10 коштуватиме корпоративному сектору близько 7,3 мільярда доларів, інформує 24 Канал.

Чому бізнес готовий платити за застарілу ОС?

Цей прогноз базується на припущенні, що всі 120 мільйонів комп'ютерів, які залишаться на старій ОС, будуть оплачувати по 61 долару за пристрій протягом першого року розширеної підтримки.

Проте такі додаткові витрати можуть бути виправданими. Аналіз Nexthink свідчить, що пристрої з Windows 11 наразі працюють менш стабільно.

У них удвічі частіше трапляються збої системи (1,2% проти 0,6% у Windows 10) і частіше виникає потреба в апаратному перезавантаженні (9,9% проти 8,5%). Для корпоративного середовища, де стабільність і надійність є пріоритетом, ці показники мають вирішальне значення.

А що буде зі звичайними користувачами Windows 10?

Платна програма розширених оновлень безпеки (ESU) є обов’язковою для компаній та державних організацій. Водночас приватні користувачі мають кілька альтернатив:

Резервне копіювання Windows . Можна активувати функцію, яка синхронізує налаштування комп'ютера з хмарою OneDrive. Для цього потрібен обліковий запис Microsoft, який надає 5 ГБ безкоштовного простору.

. Можна активувати функцію, яка синхронізує налаштування комп'ютера з хмарою OneDrive. Для цього потрібен обліковий запис Microsoft, який надає 5 ГБ безкоштовного простору. Програма Microsoft Rewards. Накопичивши та обмінявши 1000 балів, отриманих за використання сервісів Microsoft (наприклад, пошуку Bing), можна отримати доступ до оновлень. Цей спосіб також вимагає наявності облікового запису Microsoft.

Можливість отримувати безкоштовні оновлення безпеки ще як мінімум рік, ймовірно, є однією з головних причин, чому Windows 10 досі залишається такою популярною серед користувачів.

Як підготуватися до припинення підтримки Windows 10?

Як ми вже зазначали, Microsoft припиняє підтримку Windows 10 вже 14 жовтня.

Microsoft активно просуває перехід на Windows 11. Операційка навіть стала найпопулярнішою настільною системою, обійшовши Windows 10 із часткою ринку 52%.

Щоб оновитися, потрібна сучасна система з офіційною підтримкою Windows 11. Втім, встановити Windows 11 можна обійшовши апаратні обмеження.

Існує також інший, офіційний спосіб встановити Windows 11 на комп'ютер, який не підтримує вимоги системи. Він підходить для новіших комп'ютерів та ноутбуків, які, проте не відповідають обмеженням Microsoft.