Владельцы Ray-Ban Meta массово выключают индикатор записи: почему это вызвало тревогу

Популярность умных очков Meta породила новую волну споров вокруг приватности. Журналистское расследование показало, что все больше владельцев устройств обращаются к мастерам, которые убирают один из главных элементов защиты от скрытой съемки.

Умные очки Ray-Ban Meta оказались в центре очередной дискуссии о приватности после того, как журналистка Джоанна Стерн обнаружила масштабный рынок услуг по модификации этих устройств. Речь идет об отключении светодиодного индикатора, который сигнализирует окружающим о том, что очки ведут видеозапись. Об этом пишет BGR.

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Почему вокруг Ray-Ban Meta возник новый скандал?

Именно этот индикатор Meta позиционировала как один из ключевых механизмов защиты приватности. Когда пользователь начинает запись, белый светодиод на оправе сообщает об этом людям рядом. Если же владелец попытается заклеить лампочку лентой или другим материалом, программное обеспечение очков обычно блокирует возможность записи.

Однако, как выяснила Стерн, на рынке уже появились мастера, которые предлагают полностью убрать эту защиту.

По ее данным, объявления о такой услуге были обнаружены по меньшей мере в 30 штатах США. Один из модификаторов сообщил журналистке, что только за один день получает от восьми до девяти обращений от потенциальных клиентов.

Как работает модификация?

В рамках расследования журналистка договорилась с одним из мастеров о модификации собственных очков и задокументировала весь процесс.

Сначала специалист разбил защитное стекло, которое закрывает светодиодный модуль. Затем с помощью инструмента Dremel он высверлил сам индикатор. После этого отверстие заполнили специальной смолой и утвердили под ультрафиолетовым светом. В результате очки внешне выглядели почти так же, как новое устройство с завода. С нескольких метров отличить модифицированную модель от оригинальной практически невозможно.

Существуют и более простые способы скрыть световой сигнал. Например, специальные колпачки, которые закрывают индикатор от посторонних людей, но пропускают достаточно света для того, чтобы система очков не заблокировала запись. Однако такие аксессуары обычно заметны снаружи, тогда как профессиональная модификация практически не оставляет следов.

Зачем пользователи убирают индикатор?

Причины, по которым люди обращаются к модификаторам, могут быть разными.

В своем материале Стерн упоминает протестующего, который хотел незаметно документировать деятельность сотрудников Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). По его мнению, скрытая запись позволяет избежать конфликтов и привлечения лишнего внимания.

Впрочем, критики отмечают, что подобные модификации могут использоваться и для значительно менее благородных целей. Именно поэтому вопрос вызвал столь острую реакцию среди экспертов по защите приватности.

Умные очки Meta не впервые становятся предметом споров. За последние годы появилось немало сообщений от женщин, которые узнавали о своем попадании на видео лишь после того, как ролики появлялись в интернете. Особое распространение получило явление, известное как "rizz-camming". Его суть заключается в том, что люди записывают свои знакомства или флирт с незнакомцами с помощью очков со встроенной камерой, а затем публикуют эти видео в соцсетях.

Один из таких случаев стал особенно резонансным в США, когда женщина разбила очки мужчины, который снимал ее в метро без разрешения. После этого инцидента она получила широкую поддержку в сети.

Как отреагировала Meta?

В ответ на запрос журналистки Meta заявила, что удалила "тысячи объявлений", которые рекламировали услуги по отключению индикатора записи.

Впрочем, как отмечает Стерн, даже после этого заявления на Facebook Marketplace можно было найти активные предложения от мастеров, которые продолжали предоставлять подобные услуги.

В компании пока не сообщили о дополнительных технических механизмах защиты от таких модификаций. Сейчас в США само отключение индикатора записи не запрещено законом. Однако ситуация может измениться.

5 июня в Палату представителей штата Пенсильвания был внесен законопроект, который предусматривает запрет на производство, продажу и использование умных очков с неработающим индикатором записи.

Параллельно продолжаются дискуссии о законности скрытой съемки. В большинстве случаев запись людей в общественных местах остается законной, однако многое зависит от понятия "обоснованное ожидание приватности".

Кроме того, правила отличаются в зависимости от штата. В некоторых юрисдикциях для записи частного разговора необходимо согласие всех участников. В то же время в 38 штатах и федеральном округе Колумбия действует принцип "согласия одной стороны", который позволяет записывать разговор без разрешения других собеседников.

Именно из-за стремительного распространения умных очков и появления способов обхода встроенных механизмов защиты вопрос приватности может стать одним из главных вызовов для индустрии носимых устройств в ближайшие годы.