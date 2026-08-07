Ray-Ban Meta могут собирать больше данных, чем кажется Как работают функции ИИ

"Умные" очки Ray-Ban Meta все активнее используют искусственный интеллект, но наряду с новыми возможностями растет и количество вопросов, касающихся конфиденциальности. Некоторые функции работают только после передачи данных на серверы компании.

Компания Meta уже не первый год развивает направление умных очков, постепенно превращая их из устройства для фото и видео в полноценного ИИ-ассистента. Однако с появлением новых функций все больше внимания привлекает другой вопрос – сколько информации о пользователях получает компания и как она ее использует. Об этом пишет Engadget.

Какие данные собирают Ray-Ban Meta и насколько это безопасно?

Как отмечает журналистка Карисса Белл в материале для Engadget, объем данных, которые получает Meta, зависит от настроек и сценария использования очков. Некоторые функции практически не влияют на конфиденциальность, тогда как другие предполагают передачу информации на серверы компании и даже ее просмотр людьми.

Одно из самых распространенных опасений пользователей заключается в том, что все фотографии и видео, сделанные через Ray-Ban Meta, автоматически становятся доступными компании. На самом деле это не совсем так.

Представитель Meta сообщил Engadget, что "если пользователи самостоятельно не решат поделиться созданным контентом с Meta или другими людьми, эти материалы остаются только на их устройстве".

Впрочем, существует важное исключение. Если пользователь активировал функцию облачного хранения, все новые фотографии и видео автоматически загружаются на серверы Meta, где могут храниться до 30 дней.

Именно эта функция необходима для работы отдельных возможностей очков, в частности голосовой отправки фотографий друзьям или автоматического создания снимков.

В компании также заявляют, что не используют личные фото и видео пользователей ни для показа рекламы, ни для обучения моделей искусственного интеллекта, независимо от того, включено ли облачное хранилище.

Функции Meta AI работают по другим правилам

Больше всего вопросов по поводу конфиденциальности возникает именно при использовании возможностей Meta AI.

Если пользователь просит ассистента объяснить, что находится перед ним, или запускает режим Live AI, очки автоматически делают фотографию для анализа. Такие снимки не появляются в галерее пользователя, однако они хранятся компанией.

Кроме того, Meta подтверждает, что для улучшения работы своих моделей привлекает сторонних подрядчиков.

Представитель компании пояснил: "Когда люди делятся контентом с Meta AI, мы иногда прибегаем к услугам подрядчиков для проверки этих данных с целью улучшения работы сервиса, как это делают и многие другие компании. Мы также принимаем меры для защиты конфиденциальности и стараемся не допустить просмотра информации, которая может идентифицировать пользователя".

Несмотря на это, журналистка отмечает, что Meta не акцентирует внимание пользователей на этом при использовании функций искусственного интеллекта. Фактически любое изображение, которое человек просит проанализировать, потенциально могут просмотреть сотрудники или сторонние модераторы.

Особенно актуально это для людей с нарушениями зрения, которых Meta активно поощряет использовать мультимодальные возможности очков. В то же время эксперты советуют избегать запуска Meta AI при работе с документами, содержащими персональные данные, или в других ситуациях, где конфиденциальность имеет критическое значение.

Голосовые команды также записываются

Не менее важной особенностью является работа голосового помощника. Каждое взаимодействие с Meta AI сопровождается записью голоса пользователя и созданием текстовой расшифровки. Эти данные автоматически сохраняются компанией.

В Meta поясняют, что записи анализируются не только алгоритмами машинного обучения, но и специально обученными сотрудниками. В политике конфиденциальности компания отмечает, что люди помогают выявлять случаи, что алгоритмы могут неправильно интерпретировать, а анализ голосовых запросов позволяет постепенно повышать точность работы Meta AI.

В то же время компания признает, что иногда очки могут ошибочно воспринять случайные слова как команду активации. Такие случаи получили название "ложные активации". По словам Meta, подобные записи удаляются из системы в течение 90 дней после их обнаружения.

Для пользователей из Европейского Союза действуют более строгие правила защиты персональных данных, поэтому они могут отказаться от хранения голосовых записей. В США такой возможности больше нет.

Независимо от региона владельцы очков могут вручную просмотреть журнал голосовой активности и полностью удалить все записи через приложение Meta AI.

Можно ли записывать людей незаметно?

Отдельной проблемой остаются случаи скрытой записи. В стандартном режиме работы очки включают светодиодный индикатор во время фотографирования или записи видео. Если пользователь попытается заклеить индикатор, устройство автоматически блокирует работу камеры.

Однако, как отмечает Engadget, на рынке уже появились сторонние аксессуары, позволяющие скрыть световой сигнал, не активируя защиту Meta. Кроме того, существуют даже инструкции по физическому повреждению светодиода.

В ответ компания выпустила обновление программного обеспечения, которое отключает камеру, если система обнаруживает вмешательство в работу индикатора. Meta также начала блокировать аккаунты в инстаграме пользователей, которые публиковали видео со скрытыми модификациями очков или использовали их для преследования других людей.

Стоит ли беспокоиться о конфиденциальности?

Очки Ray-Ban Meta не означают автоматической потери конфиденциальности, однако уровень защиты персональных данных в значительной степени зависит от того, какие именно функции использует владелец.

Обычная фото- или видеосъемка без синхронизации с облаком практически не предполагает передачу контента в Meta. Зато активное использование Meta AI, голосового помощника и других интеллектуальных возможностей означает, что часть информации будет попадать на серверы компании и может использоваться для совершенствования моделей искусственного интеллекта.

Именно поэтому эксперты советуют внимательно проверять настройки конфиденциальности, отключать ненужные функции и помнить, что каждый запрос к искусственному интеллекту фактически предполагает передачу ему дополнительных данных.