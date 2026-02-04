Reddit удалил фото астронавта NASA, сделанное с орбиты, по совершенно смехотворной причине

Соцсети регулярно сталкиваются с конфликтами вокруг правил модерации, но на этот раз причиной стала фотография, которая, казалось бы, не должна нарушать никаких правил. Она сделана буквально за пределами Земли, что уже само по себе ценно, но снимок с орбиты, опубликованный известным астронавтом, неожиданно признали не соответствующим стандартам сообщества. Реакция пользователей оказалась жесткой.

Почему фото с орбиты не понравилось модератору?

В начале февраля 2026 года астронавт Дональд Петтит поделился на Reddit фотографией, сделанной с борта Международной космической станции. На снимке видно пассажирский самолет, который пролетал на огромном расстоянии под станцией. Сам кадр был сделан еще в 2024 году, но опубликован 1 февраля 2026 года в сообществе r/Aviation, пишет Dexerto.

Дональд Петтит, который сейчас является старейшим действующим астронавтом NASA, не впервые делится такими материалами. Его снимки Земли, атмосферы и космических объектов регулярно появляются в соцсетях, в частности на его странице в Instagram, и обычно получают положительные отзывы.

Однако на этот раз один из модераторов решил удалить публикацию. Причина формальная и одновременно абсурдная для многих пользователей – фото якобы было "слишком размытым".

В правилах многих сабреддитов действительно есть пункт об удалении "низкокачественных" или "low effort" сообщений, но применение его к кадру, сделанного с орбиты Земли, вызвало настоящий шквал критики.



Кадр с самолетом, сделанный с орбиты Земли / Фото Дональда Петтита

Реакция сообщества была быстрой. Пользователи начали требовать вернуть сообщение и объяснить решение. Вскоре другой модератор под ником Flying_Wrenches публично признал ошибку. Он прибегнул к вполне традиционному объяснению, которое часто выглядит как вымышленное: к команде недавно присоединились новые люди, которые еще не полностью разобрались с контекстом и нюансами правил. Фото было восстановлено, а ситуацию пообещали больше не повторять.

В комментариях модератор также заметил, что говорить о "плохом качестве" неуместно, если учесть расстояние в примерно 400 километров между камерой и объектом съемки. Для таких условий сам факт, что самолет вообще заметен, уже является техническим достижением.

Действительно, хотя самолеты для нас на Земле кажутся огромными, разглядеть их с орбиты очень трудно. Земная авиация обычно летает не выше 10 километров, а МКС находится на высоте 400 – 420 километров над поверхностью планеты и к тому же движется со скоростью около 27 600 километров в час.

Извинений было недостаточно

Несмотря на извинения, часть пользователей не успокоилась, пишет Futurism. Некоторые прямо заявляли, что модератор, принявший первоначальное решение, не должен выполнять эту роль из-за "крайне слабого суждения". Другие иронизировали, что теперь ему понадобится много времени, прежде чем снова активно модерировать обсуждения. Звучали и типичные для платформы шутки о чрезмерно ревностных модераторах.

Уважаемые модераторы, пожалуйста, покажите NASA, как делать лучшие снимки из космоса, чтобы не пришлось их удалять,

– иронично написал пользователь, который первым поднял этот вопрос.

Этот случай стал лишь одним из нескольких резонансных конфликтов вокруг модерации на Reddit за последние месяцы.

Ранее сообщество r/Art временно закрыли после того, как модератор удалил сообщение художника о продаже собственных работ, что заставило администрацию Reddit вмешаться.

А рэпер A$AP Rocky публично критиковал модераторов HipHopHeads за удаление постов, связанных с продвижением его альбома "Don't Be Dumb".

История с фото с МКС показала, насколько формальный подход к правилам может выглядеть оторванным от реальности. Даже когда речь идет об уникальном и явно полезный контент, создан в космосе, человеческий фактор в модерации все еще способен свести все к одному клику кнопки "Delete".

Кто такой Дональд Петтит?

Дон Петтит (именно так обычно его называют, сокращая имя) – опытный астронавт NASA, химик и ученый, который совершил четыре космические миссии и стал известным благодаря инновационным научным экспериментам и захватывающей космической фотографии.

Он родился в Силвертоне, штат Орегон, и получил степень бакалавра по химической инженерии в Орегонском государственном университете. В 1996 году он был отобран в программу NASA для подготовки астронавтов.



Дональд Петтит / Фото NASA

Петтит участвовал в четырех космических миссиях на Международную космическую станцию:

Expedition 6 (2002 – 2003) – первая миссия, во время которой он служил научным офицером в течение шести месяцев.

Space Shuttle (2008) – участие в миссии шаттла для доставки грузов на МКС.

Expedition 30/31 (декабрь 2011 – июль 2012) – 193 дня в космосе, во время которых он захватил первый коммерческий грузовой корабль SpaceX Dragon с помощью роботизированной руки.

Expedition 71/72 (сентябрь 2024 – апрель 2025) – новейшая миссия продолжительностью 220 дней, во время которой экипаж совершил 3520 оборотов вокруг Земли.

Петтит известен своими инновационными экспериментами "науки возможностей", которые он проводит, используя подручные материалы на МКС. Он исследовал поведение воды в условиях микрогравитации, технологии очистки воды, рост растений в космосе и поведение огня в космических условиях. Один из его самых известных экспериментов продемонстрировал электростатические орбиты в микрогравитации с помощью вязальных спиц и заряженных капель воды, что может быть полезным для понимания поведения заряженных частиц в магнитном поле Земли и проектирования будущих космических систем.

Петтит также экспериментировал со смешиванием частиц различной плотности, чтобы исследовать процессы формирования планет, и изучал образование льда в микрогравитации с помощью поляризованного света.

Дон Петтит получил признание как один из самых талантливых космических фотографов среди астронавтов. Он сделал сотни тысяч фотографий с МКС, в частности захватывающие снимки земных городов ночью, атмосферного свечения, треков звезд и самой космической станции. Его работы часто выполняются с купола МКС – модуля с семью окнами, который обеспечивает потрясающие виды на Землю. Петтит рассматривает свои фотографии как пересечение искусства и науки, совмещая эстетическую ценность с научными наблюдениями природных явлений.