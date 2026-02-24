От бюджетников до флагманов: какой смартфон купить в 2026 году, чтобы не переплатить
- Tom's Guide опубликовало рейтинг лучших смартфонов 2026 года, среди которых iPhone 17 Pro Max признан лучшим в целом, а Samsung Galaxy S25 Ultra получил звание лучшего камерофона.
- В бюджетном сегменте победил Google Pixel 9a с ярким дисплеем, качественными камерами и семилетней поддержкой обновлений, а другие модели включают Google Pixel 10 Pro, iPhone 17, OnePlus 15, Nothing Phone 3a Pro, Samsung Galaxy Z Flip 7 и iPhone Air.
Издание Tom's Guide опубликовало обновленный рейтинг лучших смартфонов 2026 года. В список вошли флагманы, камерофоны, бюджетные модели и складные устройства. Оценивание базировалось на лабораторных и реальных тестах производительности, камер, дисплеев и автономности.
Лучшим смартфоном в целом журналисты назвали iPhone 17 Pro Max. Модель получила двухцветный дизайн, новый процессор A19 Pro, рекордную автономность для линейки iPhone и улучшенную телекамеру. По оценке редакции, устройство обеспечивает яркие и детализированные фото даже в сложных условиях съемки и подойдет тем, кто хочет максимум возможностей в одном гаджете. Об этом пишет Tom's Guide.
Смотрите также 12 неочевидных функций iPhone, которыми украинцы пользуются каждый день
Какие смартфоны стали лидерами в 2026 году?
Звание лучшего камерофона получил Samsung Galaxy S25 Ultra. Смартфон оснащен 200-мегапиксельной основной камерой и развитой системой модулей с мощными zoom-режимами и AI-функциями. Его назвали одним из самых сбалансированных Android-флагманов по сочетанию камеры, производительности и функциональности.
В бюджетном сегменте победил Google Pixel 9a. Как пишет Wired, устройство предлагает яркий дисплей, качественные камеры с ночным и макрорежимом, а также функции на базе искусственного интеллекта. Важным преимуществом стала семилетняя поддержка обновлений.
В перечень также вошли другие модели:
Google Pixel 10 Pro – самый умный смартфон благодаря расширенным AI-инструментам для фото и ежедневных задач.
iPhone 17 – лучший баланс цены и возможностей среди iPhone с хорошей автономностью и длительной поддержкой.
OnePlus 15 – выгодный Android-флагман со сбалансированной производительностью и камерами.
Nothing Phone 3a Pro – модель с уникальным дизайном, подсветкой Glyph и яркими корпусами.
Samsung Galaxy Z Flip 7 – лучший складной смартфон, который сочетает компактность и мощную начинку.
iPhone Air – лучший тонкий смартфон с легким корпусом, OLED-экраном и быстрым чипсетом.