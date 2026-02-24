От бюджетников до флагманов: какой смартфон купить в 2026 году, чтобы не переплатить

Издание Tom's Guide опубликовало обновленный рейтинг лучших смартфонов 2026 года. В список вошли флагманы, камерофоны, бюджетные модели и складные устройства. Оценивание базировалось на лабораторных и реальных тестах производительности, камер, дисплеев и автономности.

Лучшим смартфоном в целом журналисты назвали iPhone 17 Pro Max. Модель получила двухцветный дизайн, новый процессор A19 Pro, рекордную автономность для линейки iPhone и улучшенную телекамеру. По оценке редакции, устройство обеспечивает яркие и детализированные фото даже в сложных условиях съемки и подойдет тем, кто хочет максимум возможностей в одном гаджете. Об этом пишет Tom's Guide.

Какие смартфоны стали лидерами в 2026 году?

Звание лучшего камерофона получил Samsung Galaxy S25 Ultra. Смартфон оснащен 200-мегапиксельной основной камерой и развитой системой модулей с мощными zoom-режимами и AI-функциями. Его назвали одним из самых сбалансированных Android-флагманов по сочетанию камеры, производительности и функциональности.

В бюджетном сегменте победил Google Pixel 9a. Как пишет Wired, устройство предлагает яркий дисплей, качественные камеры с ночным и макрорежимом, а также функции на базе искусственного интеллекта. Важным преимуществом стала семилетняя поддержка обновлений.

В перечень также вошли другие модели: