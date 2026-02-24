Найкращим смартфоном загалом журналісти назвали iPhone 17 Pro Max. Модель отримала двоколірний дизайн, новий процесор A19 Pro, рекордну автономність для лінійки iPhone та покращену телекамеру. За оцінкою редакції, пристрій забезпечує яскраві й деталізовані фото навіть у складних умовах зйомки та підійде тим, хто хоче максимум можливостей в одному гаджеті. Про це пише Tom's Guide.

Які смартфони стали лідерами у 2026 році?

Звання найкращого камерофона отримав Samsung Galaxy S25 Ultra. Смартфон оснащений 200-мегапіксельною основною камерою та розвиненою системою модулів із потужними zoom-режимами та AI-функціями. Його назвали одним із найзбалансованіших Android-флагманів за поєднанням камери, продуктивності та функціональності.

У бюджетному сегменті переміг Google Pixel 9a. Як пише Wired, пристрій пропонує яскравий дисплей, якісні камери з нічним і макрорежимом, а також функції на базі штучного інтелекту. Важливою перевагою стала семирічна підтримка оновлень.

До переліку також увійшли інші моделі: