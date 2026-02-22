Под толщей льда в Антарктиде найдены шокирующие доказательства прошлого океана

Международная группа ученых пробурила самую глубокую скважину в Западной Антарктиде и получила образцы пород, которые показывают, что регион миллионы лет назад был открытым океаном, а не непрерывным ледниковым покровом. Это открытие поможет лучше понять изменения климата в прошлом и будущем.

Во время масштабного научного проекта геологи и климатологи пробурили толщу льда Западной Антарктиды на глубине более 520 метров, а затем продолжили бурение в осадочных породах еще на 228 метров. Эти керны пород дошли до древнейших отложений возрастом до 23 миллионов лет. Анализируя их, команда нашла обломки ракушек и окаменелые остатки морских организмов, нуждающихся в свете и соленой воде. Такой материал обычно встречается на морском дне или под плавающим ледником, но не под чистым ледниковым щитом. Об этом пишет Science Alert.

Что именно открыли в Антарктиде?

По словам соавтора исследования Молли Паттерсон из Binghamton University, эти находки прямо свидетельствуют о том, что когда-то эта часть Антарктиды была частично океаном или имела шельфовый ледник с открытыми участками воды. До этого ученые лишь косвенно догадывались о такой возможности на основе отдаленных геологических данных, но уверенных доказательств не было.

Как пишет Phys.org, соруководитель проекта Хью Хорган из Victoria University of Wellington отметил, что полученные керны охватывают долгий период, включая эпохи, когда средняя глобальная температура была значительно выше доиндустриального уровня. Это позволяет ученым сопоставить прошлые климатические условия с современными моделями изменений льда и температуры.

После завершения бурения образцы были перевезены более 1100 километров до станции Scott Base, откуда они отправятся в лаборатории Новой Зеландии для более детального анализа.