Під час масштабного наукового проєкту геологи і кліматологи пробурили товщу льоду Західної Антарктиди на глибині понад 520 метрів, а потім продовжили буріння в осадових породах ще на 228 метрів. Ці керни порід дійшли до найдавніших відкладень віком до 23 мільйонів років. Аналізуючи їх, команда знайшла уламки мушель і скам’янілі залишки морських організмів, що потребують світла й солоної води. Такий матеріал зазвичай зустрічається на морському дні або під плаваючим льодовиком, але не під чистим льодовиковим щитом. Про це пише Science Alert.

Що саме відкрили в Антарктиді?

За словами співавторки дослідження Моллі Паттерсон з Binghamton University, ці знахідки прямо свідчать про те, що колись ця частина Антарктиди була частково океаном або мала шельфовий льодовик із відкритими ділянками води. До цього науковці лише опосередковано здогадувалися про таку можливість на основі віддалених геологічних даних, але впевнених доказів не було.

Як пише Phys.org, співкерівник проєкту Х’ю Хорган з Victoria University of Wellington зазначив, що отримані керни охоплюють довгий період, включно з епохами, коли середня глобальна температура була значно вищою за доіндустріальний рівень. Це дає змогу вченим співставити минулі кліматичні умови із сучасними моделями змін льоду та температури.

Після завершення буріння зразки були перевезені понад 1100 кілометрів до станції Scott Base, звідки вони вирушать до лабораторій Нової Зеландії для детальнішого аналізу.