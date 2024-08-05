Что такое ретроградный Меркурий и когда его ждать в 2024 году

Ретроградный Меркурий – термин, который часто вызывает ажиотаж, особенно среди астрологов, которые ассоциируют его с расстройствами и недоразумениями. Однако, с научной точки зрения, ретроградный Меркурий – это оптическая иллюзия, которая возникает из-за взаимного расположения Земли и Меркурия на их орбитах вокруг Солнца.

Что такое ретроградный Меркурий?

Ретроградный Меркурий – это оптическое явление, когда при наблюдении с Земли кажется, что Меркурий движется назад по своей орбите, информирует Техно 24.

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Несмотря на распространенные заблуждения и предубеждения это не означает, что Меркурий на самом деле меняет свое направление; планеты всегда движутся вперед по своим орбитам. Это видимое ретроградное движение происходит из-за разных скоростей и расстояния Земли и Меркурия от Солнца.

Земля находится на расстоянии около 150 миллионов километров от Солнца и движется со скоростью 30 километров в секунду .

. Меркурий, находясь ближе к Солнцу на среднем расстоянии 58 миллионов километров, движется быстрее – со скоростью 47 километров в секунду.

Итак, за один земной год Меркурий завершает свой оборот вокруг Солнца более четырех раз.

Почему мы "видим" обратное движение Меркурия

Чтобы лучше понять, как это работает, представьте, что Меркурий движется по кругу вокруг Солнца против часовой стрелки. Если вы наблюдаете за этим сверху, движение будет четким.

Однако, если изменить перспективу сбоку, орбита выглядит как одна линия. Когда Меркурий проходит полукруг перед Солнцем, кажется, что он движется справа.

Когда он переходит на полукруг позади Солнца, кажется, что он движется слева, создавая иллюзию ретроградного движения. Эта иллюзия возникает трижды в год, каждый раз продолжительностью около трех недель.

Когда произойдет ретроградный Меркурий в 2024 году?

Такая ретроградность присуща любой планете в Солнечной системе при удобной перспективе, однако на самом деле планеты продолжают двигаться вокруг Солнца по своей траектории.

В течение этого года Меркурий уже осуществлял свое движение по орбите вне Солнца. Сейчас происходит второй такой проход планеты и до конца года состоится еще один.

1 фаза 1 – 25 апреля,

2 фаза 5 – 28 августа,

3 фаза 26 ноября – 15 декабря.

В эти периоды Меркурий будет двигаться на небе в "обратном направлении", на самом же деле планета продолжит движение по орбите вперед.

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Стоит заметить, что различные "специалисты" и "специалисты" предупреждают о том, что в это время жители Земли могут ощутить на себе последствия ретроградности Меркурия. Отовсюду звучат предупреждения о возможных болезненных состояниях, головных болях и других негативных влияниях. На практике же эти заявления не имеют ничего общего с реальностью и все, что с ним следует сделать, это проигнорировать.