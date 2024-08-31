General Motors разрабатывает нечто, что называет "режимом выносливости" для автомобилей

Компания GM патентует "режим выносливости" который поможет увеличить запас хода электромобиля во время гонок. Заявка опубликована Ведомством США по патентам и торговым маркам 22 августа, но была подана еще в начале 2023 года.

Детали патента

Концепция описывает настройки бортовых контроллеров таким образом, чтобы акцентировать внимание на прохождении определенного количества кругов в заданном темпе без потери производительности или исчерпания заряда из-за превышения максимальной скорости.

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Фактически эти контроллеры могут планировать и оптимизировать ваш путь, анализируя ряд факторов, в том числе макет трассы и входные данные водителя, в соответствии с программой, чтобы предсказать, в какой момент аккумуляторная батарея и другие компоненты станут слишком горячими, чтобы достичь максимальной производительности. Чтобы удерживать температуру в пределах допустимых значений, контроллеры могли бы заранее ограничивать выходную мощность.

Кроме того, GM отмечает, что электромобили могут быть оснащены квалификационным режимом, который позволяет использовать максимальную мощность в течение коротких промежутков времени. Это то, что GM также обсуждала в предыдущей патентной заявке, опубликованной в апреле.

Если компания продолжит развивать эти идеи, она сможет применить их в будущих гоночных электромобилях, таких как электрический Corvette, упомянутый президентом GM Марком Ройсом в интервью 2022 года.

Однако традиционно напоминаем, что подача патента не означает, что компания обязательно работает над технологией. Часто тот ты другой патент подают просто для того, чтобы зарезервировать за собой идею и, возможно, реализовать ее в будущем при более благоприятных условиях.

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