В украинском лесу обнаружили эмалированные украшения возрастом 1800 лет

В лесу недалеко от Черновцов были обнаружены мелкие металлические предметы с цветной эмалью. Историк установил, что им около 1800 лет. Они связаны с римским миром.

Небольшие предметы с неожиданной историей

Местные жители нашли несколько металлических предметов, разбросанных на лесистом склоне в нескольких метрах друг от друга, и передали их историку Антонию Моисею. Он возглавляет кафедру общественных наук и украиноведения, говорится на сайте Буковинского государственного медицинского университета.

Сначала находки не казались людям ценными, но ученый заметил под грязью и коррозией остатки цветной эмали. Это натолкнуло на мысль, что предметы могут иметь археологическое значение. Коллекция включает пряжку размером 21 на 22 миллиметра, декоративную ременную накладку и три круглые металлические бляшки.



Нынешний вид пряжки пояса / Изображение: Буковинский государственный медицинский университет



Современный вид накладки и ее реконструкция / Изображение: Буковинский государственный медицинский университет

Пряжка из медного сплава сохранила желтую, зеленовато-бирюзовую и темно-синюю эмаль. Удлиненная накладка имеет более светлые и сине-зеленые элементы. На обратной стороне накладки торчит штифт, поэтому когда-то ее крепили к кожаному ремню или подобному материалу. Штифты есть и у трех меньших бляшек. Антоний Моисей считает, что все пять предметов могли входить в один комплект ременной гарнитуры, хотя их точное расположение остается неизвестным.

Ученый также выполнил графическую реконструкцию того, как украшения могли выглядеть вместе. Это интерпретация на основе сохранившихся предметов, а не целого ремня, который кто-то нашел на первоначальном месте.

Ученые связывают находки с Римом

Ключевой признак связи с Римом – цветная выемчатая эмаль. Древние мастера помещали цветной материал в углубления на поверхности металла и так создавали прочные узоры. Моисей сравнил конструкцию, технику отделки и орнаменты с материалами из римских провинций. Наиболее близкие аналогии относятся преимущественно к II–III векам нашей эры, в частности к римской Дакии, большая часть которой располагалась на территории современной Румынии. Исследователь подчеркивает, что дату определил путем сравнения, а не с помощью радиоуглеродного анализа или слоя раскопок с достоверной датировкой.

Мог ли пояс принадлежать сарматскому всаднику?

Одна из гипотез гласит, что гарнитура принадлежала сарматскому воину-всаднику. В II–III веках сарматы жили в Северо-Западном Причерноморье и на землях, граничащих с Буковиной. Они пользовались римским снаряжением, которое получали через торговлю, военные контакты или в качестве трофеев. К тому же сарматские всадники не только воевали против Рима, но и служили в римской армии и участвовали в ее походах.

Моисей также искал параллели среди материалов карпатских курганов и черняховской культуры, однако, по его предварительной оценке, близкого аналога пряжки там нет. Без захоронения, поселения или сопутствующего военного снаряжения сарматская связь остается лишь предположением. Римский стиль изготовления не доказывает, к какому народу принадлежал владелец вещей.

Предыдущие находки

Это не первая римская находка в этом районе Черновцов. Ранее там нашли серебряную монету с изображением императора Траяна, правившего в 98–117 годах нашей эры, и обломки древних амфор из местного поселения.

Новые артефакты оставляют вопросы без ответов. Находки лежали на склоне в разных местах, поэтому неясно, были ли они утеряны вместе или происходят из более крупного клада. Моисей планирует завершить научное исследование и передать артефакты в Черновицкий областной краеведческий музей.