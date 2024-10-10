Ремонтировали подвал, а нашли скелеты: во Франции раскапывают кладбище римской эпохи

Владелец дома, расположенного недалеко от Парижа, во время ремонта подвала неожиданно нашел скелет, который впоследствии привел к обнаружению почти 40 захоронений. Некоторые из которых относятся к римским временам.

Детали открытия

Сначала археологи считали это место кладбищем времен раннего средневековья, поскольку там когда-то стояла часовня седьмого века. Но потом были найдены значительно более древние могилы, что заставило ученых скорректировать оценки, пишет Archaeodunum, археологическая компания, которая проводит раскопки по поручению региональных властей.

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Древнейшая могила в этом месте датируется третьим веком нашей эры , позднеримским периодом.

, позднеримским периодом. 10 гипсовых саркофагов датируются ранним периодом франкского правления Меровингов, который длился примерно с 476 по 750 год.

Последнее захоронение датируется примерно 10 веком, что указывает на то, что кладбище использовалось около 700 лет.

Домовладелец нашел первую могилу прошлой зимой. Сейчас археологи уже раскопали 38 могил на территории с четырьмя комнатами площадью 52 квадратных метра, но работа еще не завершена.



Раскопки / Фото Archaeodunum



Раскопки / Фото Archaeodunum



Раскопки / Фото Archaeodunum

Считается, что этот дом в районе Монконсель в коммуне Корбей-Эссонн, что в южном пригороде Парижа, был построен на месте средневековой часовни Нотр-Дам-де-Шам, которая, в свою очередь, была возведена над еще более древним языческим храмом.

Раннесредневековые захоронения были найдены неподалеку и раньше, но никаких следов часовни или храма не было обнаружено. Поэтому это первый раз, когда кладбище часовни было исследовано.

Сообщается, что большинство могил были расположены параллельными рядами. Умершие с римского периода были похоронены на спине в деревянных ограждениях, которые с тех пор сгнили. Но 10 умерших в могилах времен Меровингов были похоронены в характерных гипсовых саркофагах, расположенных бок о бок в форме веера.



План подвала и захоронений / Фото Archaeodunum

Один саркофаг сначала был накрыт фигурным каменным блоком, который сейчас разбит на куски, и на поверхности которого, похоже, были вырезаны цветок и два креста. Археологи говорят, что такие мотивы были распространены на саркофагах времен Меровингов, а также вне мест христианского поклонения в это время.



Крест и стилизованный цветок, выгравированы на плите, закрывавшей могилу / Фото Archaeodunum

Саркофаги времен Меровингов, которые археологи находят в других местах, часто украшены и содержат останки сразу нескольких человек. Но большинство саркофагов в этом подвале были без украшений, и каждый из них содержал останки только одного человека.

Возраст самых старых могил указывает на то, что люди были похоронены на этом месте задолго до того, как там была построена средневековая часовня.

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Что дальше?

Теперь скелеты будут исследованы в лаборатории. Археологи надеются определить пол и возраст захороненных людей, а также любые признаки условий их жизни, такие как состояние здоровья на момент смерти и общий рацион питания.

Археологи надеются, что могильник даст им лучшее понимание населения, которое жило вблизи этого места в период поздней античности и средневековья, а также того, как их погребальные традиции менялись со временем.