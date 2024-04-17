Время прощаться: Boston Dynamics отправляет знаменитого робота Atlas на пенсию
Источник:Boston Dynamics
Почти через 11 лет после того, как компания Boston Dynamics впервые продемонстрировала своего человекоподобного робота, она выводит Atlas на пенсию. Робот, который финансировался DARPA, был разработан среди прочего для поисково-спасательных миссий — чтобы посылать его в опасные для человека зоны.
Atlas стал звездой интернета благодаря видеороликам, демонстрирующих его изящные танцевальные навыки, силовые способности, ловкость и равновесие. Поэтому весьма уместно, что робот уходит на заслуженный отдых с еще одним видео на YouTube.
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Прощай, Atlas
В течение почти десяти лет Atlas разжигал наше воображение, вдохновлял следующие поколения робототехников и перепрыгивал через технические барьеры в этой области. Теперь пришло время для нашего гидравлического робота Atlas отдохнуть и расслабиться,
– говорят создатели.
В ролике мы можем видеть не только демонстрацию способностей робота, но и немного забавных ляпов – как он падает, допускает ошибки, катится с горки, неудачно приземляется после сальто, бьется о перила и прочее.
Прощание с Atlas от Boston Dynamics: видео
Atlas берет свое начало в 2009 году, когда Boston Dynamics выиграла контракт с армией США стоимостью 26 миллионов долларов на производство двуногого робота, который сначала назывался PETMAN, присоединившись к другим передовым робототехническим разработкам 2000-х годов, таких как Asimo от Honda и другого известного робота Boston Dynamics того же десятилетия, BigDog.
За эти годы Atlas достиг невероятных успехов, начав ходить, как обычный человек, а затем ходить по неровной поверхности. Вскоре Атлас уже питался от батареи, бегал и прыгал и забегал по коробкам все более ловкими способами и даже делал сальто назад. Его били, толкали, проверяли на способность держать равновесие.
Конечно, у Boston Dynamics есть и более коммерчески успешные работы, в частности Spot. Но, скорее всего, это еще не конец линейки человекоподобных роботов компании. "Оглянитесь на все, чего мы достигли с платформой Atlas на сегодня", – говорится в описании к прощальному видео. Последние два слова свидетельствуют, что Boston Dynamics еще не совсем закончила с этим направлением робототехники.