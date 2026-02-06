На ощупь как человек: в Китае представили первого в мире реалистичного робота Moya
- Компания DroidUp в Китае представила антропоморфного робота Moya, что может имитировать человека благодаря искусственному интеллекту, включая внешность и внутреннюю структуру тела.
- Moya может выражать сложную мимику, передвигаться и поддерживать зрительный контакт, а ее поверхность изготовлена из экологического силикона, имитирующего свойства кожи, мышц и жира.
Шанхайская компания DroidUp представила антропоморфного робота Moya, который стал первым в мире образцом полной имитации человека с помощью искусственного интеллекта. Устройство воспроизводит не только внешность, но и внутреннюю структуру тела, включая мышцы и жировые ткани.
Благодаря встроенной системе подогрева и использованию мягких материалов, робот вызывает ощущение контакта с живым человеком, рассказывает InfoHightech.
На что способен китайский робот?
Презентация новинки состоялась в конце января 2026 года. Перед аудиторией предстала Moya в образе девушки ростом около 1,65 метра и весом 32 килограмма. Робот свободно передвигался, поддерживал зрительную линию с присутствующими, кивал и демонстрировал различные эмоциональные состояния.
Техническая база Moya – это модульная платформа, где можно менять черты лица, пол и особенности характера. Поверхность тела изготовлена из экологического силикона, который реалистично передает свойства кожи, мышц и жира.
Специальная система терморегуляции держит температуру поверхности в пределах 32 – 36 градусов Цельсия, что делает прикосновение к машине естественно теплым.
Moya – китайский робот на ощупь как человек – смотрите видео:
Лицо андроида способно передавать сложную мимику благодаря 25 приводам в голове, сообщает Weixin. Moya может выражать не только базовые гнев или радость, но и едва заметные подсознательные мышечные сокращения, на которые люди реагируют инстинктивно. Для движения используется обновленная платформа Walker 3 с легкими ячеистыми "мышцами", обеспечивающими плавность и выносливость.
Хотя точность человеческой походки у робота достигает 92%, некоторые его движения все еще могут выглядеть несколько искусственно. Робот ориентируется в пространстве с помощью 3D-навигации и датчиков давления, а его суставы имеют 16 степеней свободы.
Для чего создали Moya?
Руководитель DroidUp Ли Цинду отмечает, что робот, предназначен для помощи людям, должен быть теплым и похожим на живое существо, с которым можно установить связь. Основной акцент разработчики сделали именно на эмоциональном контакте, а не на физической силе.
Ожидается, что Moya появится в продаже уже в 2026 году по цене примерно 173 тысячи долларов. За эти средства покупатель получит заботливую сиделку или эмпатического компаньона.
Больше новостей из мира робототехники
Сфера робототехники активно развивается и практически каждый месяц в разных уголках мира появляется ряд новых разработок или применений.
- Недавно гуманоидный робот Pepper от SoftBank Robotics был признан Книгой рекордов Гиннеса как первый массово произведенный сервисный робот. Платформа, на которой построен робот, использует современные AI-технологии для взаимодействия с людьми и выполнения сервисных задач.
- На CES 2026 компания Beatbot представила на CES 2026 Beatbot представила роботизированную черепаху RoboTurtle для экологических исследований, которая имитирует движения живой черепахи. Робот способен бесшумно наблюдать за подводными экосистемами и имеет встроенную камеру для мониторинга состояния воды и рыб.
- Тем временем Kawasaki объявила о старте разработки CORLEO, четвероногого транспортного робота, который выйдет на рынок на 15 лет раньше, чем планировалось. Он работает на водородном двигателе, оснащен искусственным интеллектом для анализа рельефа, и использует новейшие технологии для безопасного передвижения.