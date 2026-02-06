На ощупь как человек: в Китае представили первого в мире реалистичного робота Moya

Шанхайская компания DroidUp представила антропоморфного робота Moya, который стал первым в мире образцом полной имитации человека с помощью искусственного интеллекта. Устройство воспроизводит не только внешность, но и внутреннюю структуру тела, включая мышцы и жировые ткани.

Благодаря встроенной системе подогрева и использованию мягких материалов, робот вызывает ощущение контакта с живым человеком, рассказывает InfoHightech.

Смотрите также Sprout: новый робот для исследователей с безопасным дизайном и простым программированием

На что способен китайский робот?

Презентация новинки состоялась в конце января 2026 года. Перед аудиторией предстала Moya в образе девушки ростом около 1,65 метра и весом 32 килограмма. Робот свободно передвигался, поддерживал зрительную линию с присутствующими, кивал и демонстрировал различные эмоциональные состояния.

Техническая база Moya – это модульная платформа, где можно менять черты лица, пол и особенности характера. Поверхность тела изготовлена из экологического силикона, который реалистично передает свойства кожи, мышц и жира.

Специальная система терморегуляции держит температуру поверхности в пределах 32 – 36 градусов Цельсия, что делает прикосновение к машине естественно теплым.

Moya – китайский робот на ощупь как человек – смотрите видео:

Лицо андроида способно передавать сложную мимику благодаря 25 приводам в голове, сообщает Weixin. Moya может выражать не только базовые гнев или радость, но и едва заметные подсознательные мышечные сокращения, на которые люди реагируют инстинктивно. Для движения используется обновленная платформа Walker 3 с легкими ячеистыми "мышцами", обеспечивающими плавность и выносливость.

Хотя точность человеческой походки у робота достигает 92%, некоторые его движения все еще могут выглядеть несколько искусственно. Робот ориентируется в пространстве с помощью 3D-навигации и датчиков давления, а его суставы имеют 16 степеней свободы.

Для чего создали Moya?

Руководитель DroidUp Ли Цинду отмечает, что робот, предназначен для помощи людям, должен быть теплым и похожим на живое существо, с которым можно установить связь. Основной акцент разработчики сделали именно на эмоциональном контакте, а не на физической силе.

Ожидается, что Moya появится в продаже уже в 2026 году по цене примерно 173 тысячи долларов. За эти средства покупатель получит заботливую сиделку или эмпатического компаньона.

Больше новостей из мира робототехники

Сфера робототехники активно развивается и практически каждый месяц в разных уголках мира появляется ряд новых разработок или применений.