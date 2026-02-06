На дотик як людина: у Китаї представили першого у світі реалістичного робота Moya
- Компанія DroidUp у Китаї представила антропоморфного робота Moya, що може імітувати людину завдяки штучному інтелекту, включаючи зовнішність та внутрішню структуру тіла.
- Moya може виражати складну міміку, пересуватися та підтримувати зоровий контакт, а її поверхня виготовлена з екологічного силікону, що імітує властивості шкіри, м'язів та жиру.
Шанхайська компанія DroidUp презентувала антропоморфного робота Moya, що став першим у світі зразком повної імітації людини за допомогою штучного інтелекту. Пристрій відтворює не лише зовнішність, а й внутрішню структуру тіла, включаючи м’язи та жирові тканини.
Завдяки вбудованій системі підігріву та використанню м`яких матеріалів, робот викликає відчуття контакту з живою людиною, розповідає InfoHightech.
На що здатен китайський робот?
Презентація новинки відбулася наприкінці січня 2026 року. Перед аудиторією постала Moya в образі дівчини зростом близько 1,65 метра та вагою 32 кілограми. Робот вільно пересувався, підтримував зорову лінію з присутніми, кивав і демонстрував різні емоційні стани.
Технічна база Moya – це модульна платформа, де можна змінювати риси обличчя, стать та особливості характеру. Поверхня тіла виготовлена з екологічного силікону, який реалістично передає властивості шкіри, м'язів і жиру.
Спеціальна система терморегуляції тримає температуру поверхні в межах 32 – 36 градусів Цельсія, що робить дотик до машини природно теплим.
Moya – китайський робот на дотик як людина – дивіться відео:
Обличчя андроїда здатне передавати складну міміку завдяки 25 приводам у голові, повідомляє Weixin. Moya може виражати не лише базові гнів чи радість, а й ледь помітні підсвідомі м'язові скорочення, на які люди реагують інстинктивно. Для руху використовується оновлена платформа Walker 3 з легкими комірковими "м'язами", що забезпечують плавність і витривалість.
Хоча точність людської ходи у робота сягає 92%, деякі його рухи все ще можуть виглядати дещо штучно. Робот орієнтується у просторі за допомогою 3D-навігації та датчиків тиску, а його суглоби мають 16 ступенів свободи.
Для чого створили Moya?
Керівник DroidUp Лі Цінду зазначає, що робот, призначений для допомоги людям, повинен бути теплим і схожим на живу істоту, з якою можна встановити зв'язок. Основний акцент розробники зробили саме на емоційному контакті, а не на фізичній силі.
Очікується, що Moya з'явиться у продажу вже у 2026 році за ціною приблизно 173 тисячі доларів. За ці кошти покупець отримає турботливу доглядальницю або емпатичного компаньйона.
Більше новин зі світу робототехніки
Сфера робототехніки активно розвивається і практично кожного місяця у різних куточках світу з'являється низка нових розробок або застосувань.
- Нещодавно гуманоїдний робот Pepper від SoftBank Robotics був визнаний Книгою рекордів Гіннеса як перший масово вироблений сервісний робот. Платформа, на якій побудований робот, використовує сучасні AI-технології для взаємодії з людьми та виконання сервісних завдань.
- На CES 2026 компанія Beatbot представила роботизовану черепаху RoboTurtle для екологічних досліджень, яка імітує рухи живої черепахи. Робот здатний безшумно спостерігати за підводними екосистемами та має вбудовану камеру для моніторингу стану води і риб.
- Тим часом Kawasaki оголосила про старт розробки CORLEO, чотириногого транспортного робота, який вийде на ринок на 15 років раніше, ніж планувалось. Він працює на водневому двигуні, оснащений штучним інтелектом для аналізу рельєфу, та використовує новітні технології для безпечного пересування.