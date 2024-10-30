Робот сыграл на виолончели вместе с живым оркестром

Люди пытаются создать достаточно умелых роботов, которые могли бы взять на себя часть нашей работы. Например, домашняя уборка, приготовление пищи, покупки и переноска тяжелых вещей, а также обучение детей. На этом пути инженеры проектируют машины, способные выполнять те или иные отдельные функции. Одна из таких на прошлой неделе сыграла симфонию вместе с оркестром.

Как это было

Робота-виолончелиста спроектировал и собрал исследователь Фредрик Гран. В этой конструкции он соединил промышленные роботизированные руки и напечатанные на 3D-принтере детали, пишет Futurism.

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По словам шведского композитора Якоба Мульрада, это первый случай в истории музыки, когда робот совершил такой подвиг. Собственно, машина сыграла произведение самого Мульрада в начале этого месяца вместе с симфоническим оркестром Мальме в концертном зале Malmo Live Concert Hall.

В основе программного обеспечения робота лежит искусственный интеллект, запрограммированный и специально обученный для этого случая.

Как робот играл на виолончели: видео

Мульрад говорит, что узнал о работе Грана и заинтересовался ею:

Он фактически работал с двумя промышленными роботами-манипуляторами, которые могли играть на виолончели. И я подумал, что это очень интересно, потому что, очевидно, есть много пианино, играющих сами по себе, но струнный инструмент очень сложный. Поэтому ни было очень интересно, как он на самом деле работает. И я спросил его, или робот-виолончель когда-нибудь раньше играл с оркестром. Он ответил, что нет,

– сказал композитор.

Мульрад известен тем, что сочетает классическую музыку с современными мотивами. Он говорит, что написание музыки для робота помогло ему исследовать свое творчество с другой стороны: "Для меня, как для композитора, это своего рода освобождение - выйти за пределы человеческой анатомии, когда ты думаешь о том, что написать для виолончели".

Художник упомянул о том, что использование искусственного интеллекта — это "то, что рассматривается для будущих проектов". Он не вдавался в детали, поэтому непонятно, что имел в виду. Вероятно, подобные шоу будут устраивать и в дальнейшем. Несмотря на это он говорит, что не видит мира, в котором людей-музыкантов заменят боты.