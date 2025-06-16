Во время тестов самоуправляемой Tesla, автопилот проигнорировал манекен ребенка и переехал его

Накануне запуска сервиса роботакси Tesla в американском городе Остин активисты провели демонстрацию, вызвавшую резонанс. Автомобиль с включенным автопилотом не распознал манекен ребенка возле школьного автобуса и переехал его. Этот случай в очередной раз обострил дискуссию о безопасности технологии Full Self-Driving и ее готовности к использованию на дорогах общего пользования.

Система FSD до сих пор не готова

Накануне запланированного запуска сервиса роботакси в Остине, штат Техас, группы активистов The Dawn Project, ResistAustin и Tesla Takedown организовали демонстрацию для привлечения внимания к потенциальным недостаткам технологии автопилота Tesla. Во время импровизированного теста на одной из тихих улиц города автомобиль Tesla, оснащенный системой Full Self-Driving (FSD), неоднократно переезжал манекен, имитирующий ребенка, который выбежал на дорогу к школьному автобусу с включенными предупредительными сигналами и выставленным знаком "стоп", сообщает 24 Канал со ссылкой на Chron.

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Представитель The Dawn Project Артур Малтин, находясь за рулем, комментировал, что несмотря на очевидную опасность и незаконность проезда мимо автобуса, система автопилота не деактивировалась и продолжала движение, совершая наезд за наездом. Это резко контрастирует с заявлениями Илона Маска о "чрезвычайной параноидальности по безопасности" во время подготовки к запуску роботакси.

Основная претензия критиков к Tesla заключается в использовании исключительно визуального подхода, что полагается на камеры. Конкуренты, например Waymo, успешно используют комбинацию камер, радаров и LiDAR для обнаружения пешеходов и других объектов. Активисты отмечают, что радар или LiDAR способны идентифицировать объект независимо от визуальных препятствий, таких как мигающие огни, туман или темнота. Но обычные камеры таких преимуществ лишены.

Ситуация осложняется тем, что Национальное управление безопасностью движения (NHTSA) уже ведет расследование в отношении технологии FSD. Поводом стала авария в 2023 году, когда Tesla с включенным автопилотом насмерть сбила пешехода. Кроме того, до сих пор расследуются 11 аварий, когда электрокары Tesla врезались в экипажи экстренных служб, которые стояли на обочине с проблесковыми маячками.

Протесты в Остине имеют не только безопасность, но и политический подтекст, связанный с участием Илона Маска в администрации Дональда Трампа. Несмотря на задержки с запуском и историю чрезмерно оптимистичных прогнозов от Маска, компания продолжает настаивать на быстром развертывании сети роботакси, рассматривая это как ключевое направление на фоне падения продаж автомобилей.

Как проходил эксперимент: видео