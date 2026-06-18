Почему роботизированные газонокосилки до сих пор не получили широкого распространения

Роботизированные газонокосилки становятся всё умнее и автономнее. Однако главное препятствие на пути к массовому распространению оказалось связанным не с технологиями, а с самими людьми.

Еще несколько лет назад роботизированные газонокосилки воспринимались как дорогая экзотика для владельцев загородных домов. Сегодня ситуация постепенно меняется. Современные модели оснащены системами навигации, искусственным интеллектом, датчиками препятствий и возможностью самостоятельно работать на сложных участках. Однако эксперты отрасли убеждены: вопрос уже не в том, могут ли роботы заменить обычное кошение газона. Об этом пишет PCworld.

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Способны ли роботизированные газонокосилки полностью заменить традиционную стрижку?

Гораздо важнее другое — готовы ли люди отказаться от этого занятия.

К такому выводу пришла журналистка PCWorld Эшли Бьянкуццо после тестирования роботизированной газонокосилки Mammotion Luba 3 AWD и общения с представителями компаний Mammotion, Segway Navimow и MOVA.

Во время испытаний Mammotion Luba 3 AWD продемонстрировала высокий уровень автономности. После создания карты участка устройство самостоятельно объезжало лежанку для собаки, преодолевало корни деревьев и почти не требовало контроля со стороны пользователя.

Впрочем, идеальной технологией её пока назвать нельзя. В одном из случаев робот ошибочно определил каменную террасу как часть газона и пытался её косить. Проблему удалось устранить после повторной настройки карты территории.

Вице-президент по развитию бизнеса Segway Navimow Тони Хо отмечает:

"Роботизированная газонокосилка может косить чаще, поддерживать лучший вид газона и сокращать время, которое владельцы тратят на мысли о кошении в целом".

Фактически современные роботы уже способны автоматизировать наиболее рутинную часть ухода за газоном.

Почему стрижка газона для многих — это нечто большее, чем просто домашняя работа?

Несмотря на технологический прогресс, роботы не способны полностью заменить человека в уходе за двором. Они не подстригают края дорожек, не работают с клумбами и не выполняют мелкие декоративные работы, требующие внимания к деталям.

Однако причина медленного распространения таких устройств гораздо глубже.

Представители Mammotion рассказывают, что для многих домовладельцев стрижка газона имеет эмоциональное значение. Старший менеджер по продукту компании Дэвид Чанг привел пример одного из клиентов, который назвал стрижку газона семейной традицией. Даже после приобретения робота он оставил часть газона для своего сына.

По словам Чанга: "Линии могут быть неидеальными, но дело не в этом". Для многих людей уход за газоном — это не просто необходимость, а привычный ритуал, способ отдыха или даже часть личной идентичности.

Что мешает массовому распространению роботов-газонокосилок

Еще одним серьезным барьером остается стоимость.

Традиционные бензиновые или электрические газонокосилки можно приобрести за несколько сотен долларов. Зато роботизированные модели стоят значительно дороже.

Например, Segway Navimow X350 оценивается примерно в 3499 долларов и рассчитана на большие участки со сложной конфигурацией. Более доступная Segway Navimow i110N стоит около 1099 долларов, но предназначена для небольших территорий и имеет ограничения при работе на сложном рельефе.

По словам Тони Хо, проблема заключается не только в цене.

"Многие домовладельцы до сих пор не знают о существовании такого варианта или не осознают, насколько далеко продвинулись технологии".

Кроме того, каждый участок имеет свои особенности: склоны, камни, узкие проходы, деревья или сложная планировка. Именно поэтому более дорогие модели оснащаются передовыми системами картографирования и обхода препятствий.

Президент подразделения роботизированных газонокосилок MOVA Линь Цин считает, что многие потенциальные покупатели до сих пор ориентируются на представления о старых моделях, которые требовали прокладки проводов по периметру и сложной настройки.

Современные решения уже в значительной степени лишены этих недостатков.

Как это повлияет на профессиональных садоводов?

Специалисты отрасли не считают роботизированные косилки угрозой для ландшафтных дизайнеров или компаний по обслуживанию территорий.

По мнению Тони Хо, кошение часто является самой рутинной и наименее прибыльной частью работы. Если этим будут заниматься роботы, специалисты смогут уделять больше времени обрезке растений, оформлению участков и творческим задачам. Таким образом, автоматизация может не сократить объем работы, а изменить ее характер.

Эксперты сходятся во мнении, что полного исчезновения традиционной стрижки не произойдет. Роботизированные газонокосилки постепенно берут на себя рутинные задачи, однако для многих людей уход за газоном остается личным делом, доставляющим удовольствие.

Как подытожила президент направления роботизированных газонокосилок MOVA Линь Цин:

"Будущее заключается не в замене людей, а в том, чтобы дать им возможность выбирать, насколько активно они хотят быть вовлеченными".

Похоже, что в ближайшие годы роботы не вытеснят людей с газонов. Вместо этого они станут ещё одним инструментом, который позволит владельцам домов самостоятельно решать, что именно они хотят делать своими руками, а что готовы доверить автоматизации.