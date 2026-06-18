Ще кілька років тому роботизовані газонокосарки сприймалися як дорога екзотика для власників заміських будинків. Сьогодні ситуація поступово змінюється. Сучасні моделі отримали системи навігації, штучний інтелект, датчики перешкод та можливість самостійно працювати на складних ділянках. Однак експерти галузі переконані: питання вже не в тому, чи можуть роботи замінити звичайне косіння газону. Про це пише PCworld.

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Чи здатні роботизовані газонокосарки повністю замінити традиційне косіння?

Набагато важливіше інше – чи готові люди відмовитися від цього заняття.

Такого висновку дійшла журналістка PCWorld Ешлі Б'янкуццо після тестування роботизованої газонокосарки Mammotion Luba 3 AWD та спілкування з представниками компаній Mammotion, Segway Navimow і MOVA.

Під час випробувань Mammotion Luba 3 AWD продемонструвала високий рівень автономності. Після створення карти ділянки пристрій самостійно об'їжджав лежанку для собаки, долав коріння дерев і майже не потребував контролю з боку користувача.

Втім, ідеальною технологію назвати поки не можна. В одному з випадків робот помилково визначив кам'яну терасу як частину газону та намагався її косити. Проблему вдалося усунути після повторного налаштування карти території.

Віцепрезидент із розвитку бізнесу Segway Navimow Тоні Хо зазначає:

"Роботизована газонокосарка може косити частіше, підтримувати кращий вигляд газону та зменшувати кількість часу, який власники витрачають на думки про косіння взагалі".

Фактично сучасні роботи вже здатні автоматизувати найбільш рутинну частину догляду за газоном.

Чому косіння для багатьох є чимось більшим за домашню роботу?

Попри технологічний прогрес, роботи не здатні повністю замінити людину у догляді за подвір'ям. Вони не обрізають краї доріжок, не працюють із клумбами та не виконують дрібні декоративні роботи, які потребують уваги до деталей.

Проте причина повільного поширення таких пристроїв значно глибша.

Представники Mammotion розповідають, що для багатьох власників будинків косіння газону має емоційне значення. Старший менеджер продукту компанії Девід Чанг навів приклад одного з клієнтів, який назвав косіння сімейною традицією. Навіть після придбання робота він залишив частину газону для свого сина.

За словами Чанга: "Лінії можуть бути неідеальними, але справа не в цьому". Для багатьох людей догляд за газоном є не просто необхідністю, а звичним ритуалом, способом відпочинку або навіть частиною особистої ідентичності.

Що заважає масовому поширенню роботів-косарок

Ще одним серйозним бар'єром залишається вартість.

Традиційні бензинові чи електричні газонокосарки можна придбати за кілька сотень доларів. Натомість роботизовані моделі коштують значно дорожче.

Наприклад, Segway Navimow X350 оцінюється приблизно у 3499 доларів і розрахована на великі ділянки зі складною конфігурацією. Більш доступна Segway Navimow i110N коштує близько 1099 доларів, але призначена для менших територій і має обмеження на складному рельєфі.

За словами Тоні Хо, проблема полягає не лише в ціні.

"Багато власників будинків досі не знають про існування такого варіанту або не усвідомлюють, наскільки далеко просунулися технології".

Крім того, кожна ділянка має свої особливості: схили, каміння, вузькі проходи, дерева чи складне планування. Саме тому дорожчі моделі оснащуються просунутими системами картографування та уникнення перешкод.

Президент підрозділу роботизованих газонокосарок MOVA Лін Цін вважає, що багато потенційних покупців досі орієнтуються на уявлення про старі моделі, які вимагали прокладання дротів по периметру та складного налаштування.

Сучасні рішення вже значною мірою позбавлені цих недоліків.

Як це вплине на професійних садівників?

Фахівці галузі не вважають роботизовані косарки загрозою для ландшафтних дизайнерів чи компаній з обслуговування територій.

На думку Тоні Хо, косіння часто є найбільш рутинною та найменш прибутковою частиною роботи. Якщо її виконуватимуть роботи, спеціалісти зможуть більше часу приділяти обрізанню рослин, оформленню ділянок і творчим завданням. Таким чином автоматизація може не скоротити кількість роботи, а змінити її характер.

Експерти сходяться на думці, що повного зникнення традиційного косіння не відбудеться. Роботизовані газонокосарки поступово перебирають на себе рутинні завдання, однак для багатьох людей догляд за газоном залишається особистою справою, яка приносить задоволення.

Як підсумувала президент напрямку роботизованих газонокосарок MOVA Лін Цін:

"Майбутнє полягає не в заміні людей, а в тому, щоб дати їм можливість обирати, наскільки активно вони хочуть бути залученими".

Схоже, що найближчими роками роботи не витіснять людей із газонів. Натомість вони стануть ще одним інструментом, який дозволить власникам будинків самостійно вирішувати, що саме вони хочуть робити власноруч, а що готові довірити автоматизації.