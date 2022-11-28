Rolls-Royce вперше випробувала сучасний авіадвигун на водні

Компанія Rolls-Royce у співпраці з авіакомпанією easyJet вперше у світі провела наземний запуск сучасного авіадвигуна, що працює на водні. Партнери називають це важливою віхою на шляху до доведення концепції, згідно з якою водень може стати авіаційним паливом майбутнього.

Модель використовувала "зелений", екобезпечний водень, вироблений за допомогою вітряних і приливних електрогенераторів. Крім іншого, експеримент побічно підтверджує правильний вибір стратегії декарбонізації, обраної як Rolls-Royce, так і easyJet.

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Обидві компанії мають намір довести, що газ може безпечно й ефективно забезпечувати енергією цивільні авіадвигуни – вже планується другий етап тестів, у довгостроковій перспективі заплановані й льотні випробування.

Деталі тестування водневого двигуна

Тест проводився у Великій Британії з використанням модифікованого двигуна Rolls-Royce AE 2100-A, призначеного для використання в літаках для регіональних авіаперевезень. "Зелений" водень постачався Європейським центром морської енергетики (EMEC) і генерувався з використанням відновлюваної енергії на Оркнейських островах Великої Британії.

За словами технічного директора Rolls-Royce Грації Віттадіні, "успіх цього водневого тесту став захоплюючою віхою. Тільки в липні ми оголосили про нашу співпрацю з easyJet і вже здійснили неймовірний старт зі знаковим досягненням. Ми розсуваємо межі дослідження можливостей вуглецевої нейтральності водню, який зможе змінити майбутнє польотів".



У easyJet заявили про підтримку продовження співпраці, оскільки водень забезпечує великі можливості для низки літаків, включно з моделями, що відповідають розмірам невеликих літаків, які використовує easyJet. Експеримент став важливим кроком на шляху до досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року. За результатами аналізу наземного тесту планується серія подальших стендових випробувань і, в результаті – повномасштабний наземний тест двигуна Rolls-Royce Pearl 15.

Турбота про екологію

Партнерство організовано в рамках кампанії Race to Zero, що передбачає досягнення нульового вуглецевого викиду до 2050 року. Rolls-Royce бере активну участь у розвитку "зелених" технологій. Лише влітку цього року компанія заявила про намір протестувати деякі зі своїх двигунів, оптимізовані для водневого палива, а також запропонувати водневі двигуни компанії Airbus, яка вже працює з CFM International - спільним підприємством французької Safran і американської General Electric, що теж розробляє двигун для експериментального авіалайнера.