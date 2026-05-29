Россия пришла в Bluesky: хакеры похитили сотни аккаунтов, чтобы распространять антиукраинскую пропаганду

Социальная сеть Bluesky, которую долгое время считали безопасной гаванью от токсичности и манипуляций, столкнулась с новой серьезной угрозой. Российские спецслужбы кардинально изменили подход к дезинформации: вместо создания армий ботов, они начали похищать профили реальных влиятельных пользователей.

Как работает новая тактика "кражи личностей" в сети?

Российская кампания влияния захватила сотни учетных записей в Bluesky, многие из которых принадлежали влиятельным гражданам Соединенных Штатов Америки. Главной целью злоумышленников стало распространение антиукраинской пропаганды. Исследователи отмечают, что это впечатляющая тактика дезинформации, которая использует настоящие идентичности вместо того, чтобы полагаться на легко узнаваемых фейковых ботов. Об этом пишет издание Tech Xplore.

Смотрите также Российский хакер взломал Google Gemini, чтобы ограбить криптокошельки

Исследователи из Университета Клемсона связали эту кампанию с московской фирмой Social Design Agency. Под удар попали не случайные люди, а журналисты, ученые и кинематографисты, чьи голоса имеют вес в обществе. Похищенные аккаунты использовали для публикации нарративов, направленных на подрыв поддержки Украины.

Среди пострадавших оказался репортер Wall Street Journal Алекс Уорд. Он сообщил, что неизвестные получили доступ к его профилю и опубликовали сомнительную историю о Франции и Украине.

Похоже, кто-то зашел в мой аккаунт и опубликовал какую-то статью о Франции и Украине,

– прокомментировал Алекс Уорд на Bluesky.

Сейчас журналист уже восстановил контроль над страницей, а пропагандистский пост удалили. Однако база данных взломанных аккаунтов, которую проанализировали специалисты Университета Клемсона, содержит имена и других работников крупных медиа, в частности еще одного коллегу Уорда с Wall Street Journal.

Похожая ситуация произошла и с редакционным директором PC Gaming Show Джейком Такером. Его учетную запись сначала взломали и заблокировали, но впоследствии владельцу удалось вернуть к нему доступ. Также жертвами стали режиссер Мэри Бет Макандрюс и ученый Бен Гилберт.

Я лично никогда не видел, чтобы Россия использовала взломанные аккаунты в таком масштабе раньше,

– говорит исследователь из Университета Клемсона Даррен Линвилл.

Специалисты Университета Клемсона соотносят деятельность Social Design Agency с кремлевской операцией, известной среди расследователей под названием "Матрешка". Эта сеть специализируется на дезинформации, основанной на имитации и подделке. Злоумышленники похищают логотипы средств массовой информации, правительственных учреждений и частных компаний. Кроме текстовых сообщений, они используют искусственный интеллект для клонирования голосов знаменитостей, полиции, ученых и журналистов.

Взлом аккаунтов для публикации контента от имени другого лица является логичным следующим шагом для операции, которая, похоже, имеет много ресурсов и не имеет этических ограничений,

– заявил старший менеджер по исследованиям Института стратегического диалога Джозеф Боднар.

Как им это удалось?

Представители Bluesky подчеркнули, что системы самой платформы не пострадали от взлома. Злоумышленники получали доступ к отдельным профилям пользователей, предположительно, используя пароли, которые ранее "утекли" в сеть через утечки данных на других ресурсах. Большинство захваченных страниц были старыми и неактивными, хотя под удар попали и некоторые активные пользователи.

Смотрите также Украинские больницы и операторов дронов атакуют с помощью нового вируса AgingFly

Сколько людей увидели пропаганду?

Несмотря на масштабность замысла, реальный охват пропагандистских постов оказался ограниченным. По данным Bluesky, до момента удаления публикации в среднем набирали лишь 50 просмотров.

Команда безопасности соцсети отмечает, что в этом году уже удалила 4 907 учетных записей, связанных со скрытым влиянием государств. Это вдвое превышает темпы прошлого года.

Что известно о Social Design Agency?

Российская фирма Social Design Agency уже находится под санкциями Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и Великобритании за ведение информационной войны. Министерство иностранных дел Великобритании ранее в этом месяце сообщило, что Кремль финансирует ее для проведения операций, направленных на ослабление демократии и поддержки Украины.

Недавно Лондон ввел новые ограничения против 49 человек, работающих на эту структуру, включая авторов текстов, переводчиков и создателей видеоконтента.

Эксперты считают, что главная цель "Матрешки" заключается не столько в прямом убеждении аудитории, сколько в манипуляции общественным восприятием. Это создание иллюзии, что даже уважаемые западные эксперты и журналисты якобы начинают сомневаться в помощи Украине.