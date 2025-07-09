Российский профессиональный баскетболист арестован по подозрению в хакерской деятельности

Во Франции задержали российского профессионального баскетболиста Даниила Касаткина по подозрению в причастности к деятельности киберпреступной группы. Поймали его в аэропорту Парижа по запросу США. Какие обвинения выдвигают и что говорит защита?

Спортсмен или хакер?

21 июня 2025 года Даниил Касаткин, 26-летний российский баскетболист, был задержан в парижском аэропорту Шарль де Голль после прибытия во Францию вместе со своей невестой. Арест состоялся на основании международного ордера, выданного Соединенными Штатами. Профессионального спортсмена обвиняют в причастности к деятельности группы хакеров-вымогателей, которые заражают устройства вирусами-шифровальщиками, а затем предлагают расшифровать заблокированные файлы за большую плату, пишет 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

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По данным американских прокуроров, Касаткин выступал посредником в переговорах о выкупе для киберпреступников, которые атаковали около 900 компаний и два федеральных учреждения США в период с 2020 по 2022 годы.

Сейчас баскетболист находится под стражей во Франции, ожидая решения об экстрадиции в США. Ему предъявлено обвинение в "заговоре с целью компьютерного мошенничества" и "заговоре по компьютерным преступлениям". Французский суд отказал в освобождении под залог.

Название хакерской группы, с которой он, предположительно, работал, официально не раскрыто, но эксперты предполагают, что речь идет о Conti – одной из самых известных киберпреступных организаций в мире, которая действовала в 2020-2022 годах и атаковала сотни организаций по всему миру, включая правительственные структуры. Conti известна своей агрессивной тактикой и быстрым шифрованием данных, а ее деятельность принесла миллионы долларов прибыли.

Защита Касаткина и реакция России

Адвокаты Даниила Касаткина категорически отрицают его причастность к любым киберпреступлениям. По словам его защитника Фредерика Бело, спортсмен стал жертвой обстоятельств из-за приобретения подержанного компьютера, который, вероятно, уже содержал вредоносное программное обеспечение. Адвокат убеждает, что Касаткин не имеет достаточных знаний в сфере технологий, чтобы даже установить приложение, не говоря уже об участии в сложных кибератаках.

Другой представитель защиты, Владимир Саруханов, утверждает, что у спортсмена есть "железное алиби", но французские власти, по его мнению, слишком медленно рассматривают доказательства невиновности клиента. Адвокаты также выражают беспокойство относительно условий содержания Касаткина, отмечая, что отсутствие доступа к спортивным занятиям может нанести вред его физическому состоянию и карьере.

Российские власти также отреагировали на арест. Посольство России во Франции заявило о трудностях с получением консульского доступа к Касаткину, называя это нарушением прав гражданина. Официальная Москва выразила возмущение действиями французской стороны, подчеркивая, что подобные задержки не являются единичными.

Кто такой Даниил Касаткин?