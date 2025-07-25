Роуминг, как дома: в ЕС назвали дату присоединения Украины к роуминговому безвизу

Совет Европейского Союза 25 июля принял окончательное решение о присоединении Украины и Молдовы к "зоне роуминга, как дома" с 1 января 2026 года. Это гарантирует качество и скорость мобильной связи за рубежом на том же уровне, который существует в их странах.

Заметим, что для Украины приглашение действует с 14 июля, а для Молдовы – с 25 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Евросовет.

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Что известно о решении Совета ЕС по роумингу?

В Евросовете прокомментировали решение о роуминге для Украины и Молдовы. А также объяснили, какие преимущества оно предоставляет.

Таким образом, молдаване и украинцы в ЕС, а также граждане ЕС в Молдове и Украине смогут совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и пользоваться мобильными данными без дополнительной платы, как и в своей родной стране,

– говорят там.

Стоит заметить, что Молдова уже пользуется более низкими тарифами на роуминг благодаря соглашению, заключенному в 2024 году.

Тогда как Украина еще в 2022 году заключила добровольное соглашение между ЕС и украинскими операторами связи, которое рассчитано до конца 2025 года. Оно гарантирует, что украинцы и граждане стран-членов Евросоюза смогут пользоваться "доступными и недорогими звонками, текстовыми сообщениями и интернетом".

Напомним, что ранее Владимир Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с ЕС. Он предусматривает, что украинцы смогут пользоваться тарифами своего оператора и не платить дополнительно за мобильную связь и интернет на территории 27 стран-членов.