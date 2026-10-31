Стоит ли покупать роутеры Asus и за что придется платить

Роутеры Asus представлены моделями в различных ценовых категориях – от бюджетных устройств за 70 долларов до флагманских за 900 долларов. Среди основных преимуществ бренда – производительность и долгосрочная программная поддержка.

Роутеры Asus могут стать удачным выбором для тех, кто ищет устройство на несколько лет. Одним из главных преимуществ этого производителя является длительная программная поддержка сетевого оборудования. Об этом пишет BGR.

Сколько стоят роутеры Asus и как долго они получают обновления

Как отмечает издание BGR, некоторые модели, выпущенные еще в 2013 году, попали в список устройств с истекшим сроком поддержки только в 2024 году. Это означает примерно 11 лет поддержки для отдельных моделей.

Продолжительность обновлений имеет непосредственное значение для безопасности домашней сети. Роутеры, которые больше не получают обновлений прошивки и исправлений уязвимостей, могут представлять дополнительный риск для пользователей. Цены на устройства Asus существенно различаются в зависимости от характеристик. Бюджетные модели стоят примерно 70 долларов, тогда как цена самых дорогих устройств может достигать 900 долларов.

В верхнем ценовом сегменте производитель предлагает мощные двухдиапазонные и трехдиапазонные устройства, а также модели с поддержкой четырех диапазонов. Они ориентированы в первую очередь на пользователей с высокоскоростным интернетом, в частности с гигабитным оптоволоконным подключением.

Такое устройство – игровой роутер Asus ROG Rapture GT-BE98 Pro. На Amazon он получил оценку 4,2 из 5 на основе 615 отзывов. Модель также положительно оценили профильные издания PCMag и Tom's Hardware.

В среднем ценовом сегменте представлена серия TUF. В частности, Asus TUF-BE9400 получил 4,2 балла из 5 на Amazon на основе 178 отзывов. Издания PCMag и Dong Knows Tech также положительно оценили его производительность, учитывая цену менее 300 долларов.

Еще один вариант – Asus RT-BE50. Этот маршрутизатор поддерживает Wi-Fi 7 и, по оценке профильного ресурса Blacktubi.com, предлагает доступный способ перехода на новый стандарт без затрат свыше 200 долларов. В бюджетной категории стоит обратить внимание на Asus RT-AX1800S. Портал RTINGS назвал его одним из лучших бюджетных маршрутизаторов. В то же время это устройство с поддержкой только Wi-Fi 6: у него нет возможностей Wi-Fi 6E, в частности дополнительного диапазона 6 ГГц.

Нужен ли всем пользователям дорогой роутер Asus

Нет, выбор зависит от скорости интернета, количества подключенных устройств и потребностей домашней сети. Дорогие трехдиапазонные и четырехдиапазонные модели могут быть оправданны для пользователей с гигабитным интернетом, но не обязательно дадут ощутимое преимущество при обычном домашнем подключении.

Для большинства бытовых задач достаточно более доступного маршрутизатора. В то же время стоит учитывать поддержку современных стандартов Wi-Fi и сроки обновления программного обеспечения.

Дополнительным фактором для американского рынка стала ситуация с ограничениями на импорт иностранного сетевого оборудования. По информации BGR, Федеральная комиссия по связи США (FCC) предоставила Asus условное разрешение на продолжение выпуска новых маршрутизаторов на американском рынке, несмотря на соответствующие ограничения. В целом Asus предлагает широкий выбор сетевого оборудования, а длительная поддержка и положительные оценки профильных обозревателей делают бренд одним из вариантов, которые стоит рассматривать при покупке роутера.