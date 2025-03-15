Была ли средневековая броня пуленепробиваемой?

Металлические костюмы, которые носили рыцари Средневековья, изначально были разработаны для защиты от мечей, ножей и стрел. Но могли ли они остановить пулю?

Насколько прочными были доспехи

Точное время начала и окончания средневекового периода является предметом дискуссий. Даты этого периода приходятся примерно на период между 500 и 1500 годами нашей эры. Хотя этот период традиционно ассоциируется с Европой, некоторые историки также относят его к Ближнему Востоку и Китаю. Порох впервые был впервые изобретен в Китае, возможно, около 1200 лет назад. Оружие, использовавшее порох, постепенно распространилось по Евразии и начало использоваться в Европе еще до 14 века. Это означает, что уже в Средневековье доспехи могли столкнуться с испытанием пулей, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Чтобы ответить на этот вызов, по всему миру разрабатывались различные типы доспехов. Самым известным является пластинчатый доспех, который состоял из соединенных между собой металлических пластин, покрывавших все тело человека. Пластинчатые доспехи впервые были использованы в Европе в 13-м веке и стали доминирующей формой защиты в 15-м веке. Но рыцари нечасто сталкивались с огнестрельным оружием в те времена.

Огнестрельное оружие действительно присутствовало с 13 по 15 век, но использовалось гораздо реже [чем в более поздние века],

– говорит Джонатан Таварес, куратор отдела прикладного искусства Европы имени Эми и Пола Карбоне в Чикагском институте искусств.

Но даже если встречи рыцарей с огнестрельным оружием были редкостью, их доспехи все же могли предложить некоторую защиту от пули, говорят археологи. Понимая это, оружейники начали разрабатывать методы увеличения начальной скорости пули, дальности, мощности и других характеристик. Но и производители брони не сидели, сложа руки: они начали целые технологические гонки, пытаясь изготовить более прочную и совершенную защиту.

Что же мы имеем в итоге? Можно сказать, что все зависело от того, были ли доспехи относительно новыми, было ли огнестрельное оружие немного старее или меньше по конструкции. Огнестрельное оружие средневековья не могло выпускать пули так быстро и часто, как это делают современные пистолеты. Большинство пистолетов того времени не смогли бы пробить первоклассную броню. Но хороший доспех был доступен далеко не каждому воину.

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Испытания

Исследователи провели несколько испытаний доспехов, которые датируются чуть более поздним периодом после Средневековья. Например, в 2017 году команда, работавшая над телепрограммой "Nova", создала реплику нагрудника конца 16-го века и огнестрельное оружие того времени. В эпизоде под названием "Тайны Сияющего Рыцаря" они установили, что пластина способна остановить пулю.

Сегодня бронежилеты, которые носят военные, часто предназначены для защиты от пуль. Современные виды бронезащиты, такие как бронежилеты, являются эффективными, поскольку они замедляют скорость, помогают поглощать удар и распределяют его силу. В Средневековье броня не была такой совершенной, и похоже, что большинство доспехов, которые могли бы остановить пулю, были разработаны либо в конце периода Средневековья, либо уже после него. Например, существует много примеров доспехов 16 и 17 веков, как для пехоты, так и для кавалерии, которые, возможно, успешно останавливали свинцовые пули из оружия с черным порохом, говорит Джонатан Таварес.

В то время как европейские оружейники старались не отставать от производителей доспехов, оружейники в Китае этого не делали. Средневековые китайские доспехи, похоже, не изменились в ответ на огнестрельное оружие. Броня, способная защитить от пуль, стоила дорого, а армии в средневековом Китае, как правило, включали в себя огромное количество солдат из бедных слоев населения.