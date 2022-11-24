Хакеры атаковали сайт Европарламента сразу после признания России спонсором терроризма

Прокремлевская хакерская группировка взяла на себя ответственность за нападение на сайт Европейского парламента. Ресурс был выведен из строя на несколько часов в среду в результате DDoS-атаки. Этому предшествовало важное решение европейских депутатов.

Сбой произошел вскоре после того, как парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за признание Кремля спонсором терроризма. Члены Европейского парламента "подчеркивают, что умышленные нападения и зверства, совершенные российскими войсками и их помощниками против гражданских лиц в Украине, разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения международного и гуманитарного права являются актами террора и военными преступлениями" . Учитывая это, они признают Россию государством-спонсором терроризма и государством, которое "применяет средства терроризма".

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Что известно об атаке

Президент Европейского Парламента Роберта Метсола подтвердила факт атаки в среду днем по европейскому времени, когда сайт еще не работал.

Прокремлевская группа взяла на себя ответственность. Наши IТ-специалисты дают ей отпор и защищают наши системы. Это после того, как мы объявили Россию государством-спонсором терроризма,

– написала Роберта Метсола в Twitter.

В настоящее время сайт снова стал доступным и работает в нормальном режиме.

Президент не сказала, кто именно стоит за атакой, однако издание ArsTechnica предполагает, что это может быть группа Killnet, которая возникла в начале нового вторжения России и публиковала заявления о DDoS-атаках на страны, поддерживающие Украину. Мишенью были полицейские управления, аэропорты, а также правительства Литвы, Германии, Италии, Румынии, Норвегии и Соединенных Штатов.

В пользу этой теории говорит и то, что вскоре после начала атаки на Европейский парламент члены Killnet перешли в Telegram, чтобы опубликовать скриншоты, на которых видно, что веб-сайт недоступен в 23 странах. Текст, сопровождавший изображение, содержал гомофобное замечание в адрес законодательного органа.