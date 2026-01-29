Японский самолет обтянули "кожей акулы" для экономии топлива – как это работает

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) вместе с партнерами испытывает новую технологию для пассажирских самолетов. Специальное покрытие фюзеляжа копирует структуру акульей кожи, чтобы уменьшить сопротивление воздуха.

Это должно позволить авиакомпаниям существенно экономить авиационное топливо и минимизировать вредные выбросы углекислого газа в атмосферу во время регулярных международных рейсов, объясняет JAXA.

Смотрите также Япония потеряла важный спутник – он просто выпал из ракеты во время запуска

Как именно "акулье" покрытие помогает самолету стать более экологичным?

Поверхность воздушных судов покрывается микроскопическими продольными канавками, которые получили название "riblet-shaped coating". Эта передовая технология, вдохновленная природой, уменьшает турбулентность в крайних слоях воздуха и снижает общее аэродинамическое сопротивление.



"Кожа акулы" делает самолеты более экологичными и более экономными / Фото JAL

Впервые такое покрытие нанесли на Boeing 787-8 авиакомпании Zipair Tokyo в ангаре аэропорта Нарита. Для этого применили метод Paint-to-Paint, что позволяет наносить рельеф непосредственно на существующий слой краски с помощью новых инструментов для точной фиксации. С 27 января 2026 года этот самолет начал регулярные полеты.



Покрытие имеет канавки, а еще оно легкое и даже уменьшает расход топлива / Фото JAL

Предварительные испытания проводились с января 2025 года на Boeing 787-9 компании Japan Airlines (JAL). После увеличения площади покрытия в ноябре того же года сопротивление воздуха удалось снизить еще на 0,31 %.



Покрытие уменьшает сопротивление воздуха / Фото JAL

Это действительно помогает?

Расчеты JAXA показывают, что только на одном маршруте между Наритой и Франкфуртом такое решение обеспечивает годовую экономию около 154 тонн топлива и уменьшает выбросы на 492 тонны CO 2 .

Сейчас специалисты работают над созданием еще более острого профиля покрытия, напоминающего лезвие ножа. Ожидается, что оно сможет уменьшить сопротивление на 6 – 6,5%, что на 5% превышает показатели уже существующих образцов.

Новая технология является практичной, поскольку она легкая, долговечная и не утяжеляет судно, что критически важно для достижения нулевых выбросов в авиации к 2050 году.