Металлический блеск и жесты головой: Samsung представила революционные Galaxy Buds 4

Компания Samsung официально анонсировала новое поколение своих беспроводных наушников, представив модели Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro. На этот раз разработчики отказались от многих противоречивых решений прошлых лет, сосредоточившись на изящном стиле и передовых технологических возможностях. Обновленная линейка обещает изменить представление о комфорте и качестве звука в экосистеме Galaxy.

Что интересного предлагают флагманские наушники Samsung?

Одним из самых заметных изменений стал полный редизайн внешнего вида. Samsung отказалась от треугольных форм и световых индикаторов предыдущей серии в пользу плоских ножек, изготовленных из матового металла. При разработке корпуса была использована база данных из 100 миллионов точек и проведено более 10 000 виртуальных симуляций, чтобы обеспечить идеальную посадку для различных типов ушных раковин, пишет 24 Канал, который следил за презентацией 25 февраля.

Теперь наушники Pro-модели имеют силиконовые насадки для плотной изоляции, тогда как стандартная версия сохранила открытую конструкцию без дополнительных амбушюров. Изменения коснулись и зарядного кейса: теперь наушники располагаются в нем горизонтально, а крышка осталась прозрачной, что придает устройству особый стиль.



Galaxy Buds 4 снизу и Galaxy Buds 4 Pro сверху / Фото Samsung

Качество звука в новинках вышло на новый уровень благодаря обновленной аппаратной части. Модель Galaxy Buds 4 Pro оснащена двойной системой драйверов: 11-миллиметровым низкочастотным динамиком (вуфером) и 5.5-миллиметровым планарным драйвером для четких высоких частот.

Стандартная версия получила один динамик размером 11 миллиметров. Обе модели поддерживают 24-битный звук с частотой дискретизации 96 килогерц при работе со смартфонами Samsung.

Важным нововведением стала функция HD Voice, которая использует двухполосный Bluetooth для передачи голоса в диапазоне до 16 килогерц, что делает телефонные разговоры значительно четче.



Galaxy Buds 4 / Фото Samsung

Особое внимание уделили интеллектуальным функциям. Флагманская версия Pro получила технологию адаптивного активного шумоподавления (ANC) 2.0, которая в реальном времени реагирует на окружающие звуки, например, сирены или шум улицы, и подстраивает уровень тишины.

Впервые в линейке появилась поддержка жестов головой: пользователь может кивнуть, чтобы принять вызов, или покачать головой из стороны в сторону, чтобы отклонить его. Для управления воспроизведением на ножках наушников сделали специальные тактильные углубления, которые облегчают использование жестов сжатия и проведения пальцем.

Искусственный интеллект

Интеграция с искусственным интеллектом позволяет использовать режим переводчика для 22 языков в реальном времени непосредственно через наушники.

Также доступен вызов ассистентов Bixby или Gemini без необходимости разблокировки телефона.

Хотя наушники не поддерживают классический Bluetooth Multipoint, они способны мгновенно переключаться между любыми устройствами, привязанные к одной учетной записи Samsung.

Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro / Фото Android Authority

Автономность

Автономность устройств, как пишет PhoneArena, также была оптимизирована:

Аккумулятор в Pro-версии увеличили до 61 миллиампер-часа. Это обеспечивает до 7 часов прослушивания музыки с выключенным шумоподавлением и до 6 часов с включенным. Вместе с кейсом общее время работы достигает 30 часов.

Базовые Galaxy Buds 4 работают до 6 часов автономно, а с кейсом – также до 30 часов.

Защита от влаги у старшей модели соответствует стандарту IP57 (выдерживает погружение на глубину от 15 сантиметров до 1 метра), а младшая имеет защиту по стандарту IP54, что предохраняет от пота и дождя.

Цены

Цена Galaxy Buds 4 составляет 179 долларов, тогда как Galaxy Buds 4 Pro будут стоить 249 долларов, пишет Android Authority.

Обе модели доступны в черном и белом цветах, а для Pro-версии предусмотрен эксклюзивный цвет Pink Gold.

Предварительные заказы стартуют 26 февраля, а официальные продажи начнутся 11 марта 2026 года.