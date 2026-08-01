Эволюция премиумкласса: чем Galaxy Fold 8 Ultra отличается от своего предшественника Fold 7

Мир сложных смартфонов снова оказался в центре внимания после очередной презентации Samsung Unpacked. Компания решила изменить подход к именованию своих топовых моделей, выведя на сцену амбициозный Galaxy Fold 8 Ultra. Это вызвало немало вопросов по поводу его преимуществ над прошлогодним Fold 7.

Новая стратегия и ценовые границы

В этом году компания Samsung удивила поклонников не только техническими характеристиками, но и изменением позиционирования. Появление приставки Ultra в названии главного сложного смартфона обусловлено тем, что компания выпустила параллельную модель Galaxy Fold 8 в формфакторе "паспорта" – этот смартфон более широкий, но ниже, пишет 24 Канал.

Таким образом, Ultra стала венчиком линейки, вобрав в себя лучшие технологии бренда. Однако статус самого мощного гибкого смартфона сопровождается и новой ценой: стартовая стоимость новинки составляет 2099 долларов, что на 100 долларов дороже начальной цены Galaxy Fold 7.

Несмотря на значительную стоимость, разработчики не стали кардинально изменять внешний вид устройства, сосредоточившись на тонкой шлифовке деталей. Вес смартфона остался неизменным – 215 граммов, что является хорошим показателем для девайса такого формата. В разложенном состоянии толщина корпуса уменьшилась с 4,2 миллиметра до 4,1 миллиметра. Это едва заметное изменение глаза, но она свидетельствует о дальнейших успехах инженеров в миниатюризации внутренних компонентов и шарнирного механизма.

Дисплей: впечатляющая четкость

Одним из главных направлений обновления стал внутренний экран. Хотя диагональ основного динамического AMOLED-дисплея осталась на уровне 8 дюймов, его разрешение значительно повысили. Если Galaxy Fold 7 имел 2184 x 1968 пикселей, новая модель предлагает уже 2504 x 2256 пикселей. Это повлияло на плотность изображения: показатель вырос с 368 до 422 пикселей на дюйм.

Наружный экран сохранил диагональ 6,5 дюйма и плотность 422 пикселя на дюйм, что делает переход между двумя дисплеями визуально бесшовным. Обе панели поддерживают адаптивную частоту обновления до 120 Герц, обеспечивая плавность интерфейса в любых сценариях использования – от пролистывания соцсетей до динамических игр.

Производительность и энергетический прорыв

Внутри Galaxy Fold 8 Ultra работает новейший чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, который пришел на смену обычному Snapdragon 8 Elite в предыдущей модели. Объемы памяти остались стабильными: пользователи могут выбирать между 12 – 16 гигабайтами оперативной памяти и накопителями на 256 гигабайт, 512 гигабайт или 1 терабайт.

Настоящим сюрпризом стал аккумулятор. Инженеры сумели вместить батарею емкостью 5000 миллиампер-часов в ставший даже немного тоньше корпус. Для сравнения, Galaxy Fold 7 имел 4400 миллиампер-часов.

Кроме большей емкости, смартфон получил поддержку более быстрой проводной зарядки мощностью 45 Ватт (против 25 Ватт у предшественника) и беспроводной зарядки стандарта Qi2.2 мощностью 20 Ватт. Это позволит гораздо быстрее восстанавливать энергию такого большого устройства.

Камеры и перспективы обновления

Фотографические возможности также претерпели точечные, но важные изменения. Основной сенсор на 200 мегапикселей и телеобъектив на 10 мегапикселей остались такими же, как и у седьмой модели. Однако разработчики радикально обновили ультраширокоугольную камеру: вместо 12-мегапиксельного модуля теперь установили 50-мегапиксельный сенсор с апертурой f/1,9. Это обещает значительно лучшую детализацию панорамных снимков и более качественную работу в условиях слабого освещения.

Из-за более высокой цены и умеренных усовершенствований некоторые клиенты могут решить пропустить эту модель. Однако для ищущих максимальные характеристики в сегменте сложных устройств новинка предлагает лучший экран и автономность в классе, что делает ее весомым игроком на рынке 2026 года.