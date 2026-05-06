Samsung готовит Galaxy Ring 2 – когда выйдет и что изменится

Samsung не спешит обновлять свое умное кольцо, но следующая версия уже на горизонте. Новинка может получить важные улучшения.

Компания Samsung готовит новое поколение своего умного кольца – Samsung Galaxy Ring 2, релиз которого, по данным корейских источников, запланирован на начало 2027 года. Вероятно, устройство представят вместе с флагманской линейкой смартфонов Galaxy S27. Об этом пишет GSMarena.

Когда выйдет Galaxy Ring 2 и что в нем изменится?

Это довольно нетипичный подход для современного рынка, где большинство гаджетов обновляются каждый год или раз в два года. Первое поколение Samsung Galaxy Ring, представленное в 2024 году, получит почти трехлетний жизненный цикл – что свидетельствует об осторожной стратегии Samsung в сегменте wearable-устройств.

Основное внимание в новой модели будет сосредоточено на трех ключевых аспектах: автономность, комфорт и точность сенсоров. Именно эти параметры считались слабыми местами первого поколения.

Что именно улучшат в новом поколении?

По предварительной информации, Samsung Galaxy Ring 2 станет тоньше и легче, что должно сделать его более удобным для постоянного ношения. Это важно для устройства, который ориентирован на круглосуточный мониторинг здоровья.

Одним из главных обновлений станет батарея. Ожидается, что автономность что автономность возрастет до 9 – 10 дней без подзарядки – существенное улучшение для компактного wearable-гаджета.

Также Samsung планирует повысить точность отслеживания сна. Алгоритмы анализа станут более чувствительными, что позволит точнее оценивать качество отдыха. Кроме этого, появятся расширенные функции для мониторинга сердечно-сосудистой системы.

Какие технологии могут появиться позже?

Как пишет Sammobile, хотя Samsung Galaxy Ring 2 не получит всех инноваций сразу, Samsung уже работает над более амбициозными функциями для будущих моделей. В частности, речь идет о неинвазивном измерении уровня глюкозы в крови – технологию, которая может стать прорывной для рынка wearable-устройств.

Впрочем, эта функция, по предварительным данным, появится только в следующих поколениях кольца, а не во второй версии.

Почему Samsung не спешит с обновлением?

Рынок умных колец пока находится на раннем этапе развития. В отличие от смартфонов или смарт-часов, такие устройства не требуют ежегодных обновлений, поскольку ключевые инновации появляются медленнее.

Поэтому стратегия Samsung выглядит логичной – компания сосредотачивается на существенных улучшениях, а не на частых, но незначительных апдейтах.

Если утечка подтвердится, Samsung Galaxy Ring 2 станет эволюционным обновлением, которое исправит недостатки первой модели и заложит основу для более инновационных функций в будущем.