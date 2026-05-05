Компания Samsung продолжает расширять возможности мобильных дисплеев, превращая их не только в инструмент отображения, но и на многофункциональные сенсорные платформы. На выставке Display Week 2026 в Лос-Анджелесе производитель представил новую технологию – Sensor OLED Display, которая позволяет измерять пульс и артериальное давление без дополнительных устройств. Об этом пишет Digitaltrends.

Смотрите также Samsung ожидает еще больший дефицит памяти

Основной текст – Как работает дисплей, что заменяет фитнес-трекеры?

Речь идет о 6,8-дюймовой OLED-панели, в которую интегрированы органические фотодиоды. Они работают в паре со стандартными пикселями дисплея и способны считывать свет, отражающийся от пальца пользователя. Именно этот сигнал и используется для определения биометрических показателей – аналогично тому, как это делают современные смарт-часы или умные кольца.

Принцип работы достаточно прост: пользователь прикладывает палец к экрану, после чего дисплей излучает свет и анализирует его отражение от кровотока. По этим данным система рассчитывает частоту сердцебиения и уровень давления. В то же время реализация такой технологии является сложной с инженерной точки зрения, ведь сенсорные элементы и пиксели должны размещаться в одном слое.

Несмотря на эти трудности, Samsung удалось достичь плотности 500 пикселей на дюйм, что примерно на 33% больше, чем в предыдущем прототипе, показанном год назад. Это означает, что новый дисплей не уступает по качеству изображения современным флагманским смартфонам.

Кроме функций мониторинга здоровья, компания также продемонстрировала новую технологию защиты конфиденциальности – Flex Magic Pixel. Она отличается от классических "частных" экранов тем, что не затемняет полностью изображение под углом, а выборочно скрывает только чувствительную информацию, например медицинские данные.

Как пишет Androidcentral, это логическое продолжение предыдущих решений Samsung, таких как Privacy Display, которая уже умеет ограничивать обзор или скрывать отдельные элементы интерфейса. Новый подход позволяет сделать это более точечно, не ухудшая общий опыт пользования.

Пока что Samsung не называет конкретных сроков появления таких дисплеев в коммерческих устройствах. Впрочем, уровень готовности технологии свидетельствует о том, что ее интеграция в будущие смартфоны может произойти быстрее, чем ожидается.

Если разработка дойдет до массового рынка, она способна существенно изменить сегмент носимых гаджетов. Пользователи, которые предпочитают классические часы, смогут получить базовый мониторинг здоровья без необходимости покупать отдельные устройства.

Насколько точными являются измерения давления экраном по сравнению с классическими медицинскими устройствами?

Оптические датчики, используемые в новой технологии Sensor OLED, базируются на методе фотоплетизмографии. Когда пользователь прикладывает палец к экрану, органические фотодиоды считывают отраженный свет от кровотока. Однако классические медицинские тонометры с манжетой измеряют давление непосредственно через компрессию артерии. Поэтому оптические измерения являются оценочными и часто требуют калибровки с помощью стандартного медицинского устройства.

Для достижения высокой точности экрана нужно учитывать множество индивидуальных факторовтолщину кожи, ее температуру, силу давления, с которой палец прижимается к стеклу, и даже уровень внешнего освещения. По оценкам экспертов, погрешность таких измерений может быть выше, чем у традиционных медицинских тонометров. Так что, технология вряд ли сможет полностью заменить клинические приборы для диагностики серьезных заболеваний, таких как гипертония.

Относительно регуляторного одобрения, ситуация выглядит сложнее. Если Samsung будет позиционировать эту функцию как медицинский прибор, технология должна пройти сертификацию соответствующих органов, таких как FDA (Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов) или европейские медицинские регуляторы. Это предполагает длительные клинические испытания для подтверждения безопасности и точности. Если же функцию представят как вспомогательный фитнес-инструмент, процесс выхода на рынок будет значительно проще, но производитель обязан четко указывать, что данные не являются медицинскими показателями.