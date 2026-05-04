Европейский Союз готовится ужесточить контроль над использованием так называемых PFAS – группы синтетических химических веществ, которые широко применяются в бытовой технике. Одним из устройств, попавшим под особое внимание, стали air fryer – духовки с горячим воздухом, которые за последние годы стали одним из самых популярных кухонных гаджетов в Европе. Об этом пишет Akcios.

Могут ли аэрогрили исчезнуть с полок из-за новых правил?

Регуляторы указывают, что антипригарные покрытия, которые используются во многих моделях, могут содержать PFAS. Именно эти вещества вызывают беспокойство из-за своей устойчивости к разложению. Их часто называют "вечными химикатами", ведь они практически не разрушаются в природе и накапливаются в почве, воде и даже в человеческом организме.

Ученые и экологические организации уже длительное время обращают внимание на потенциальные риски. Некоторые исследования связывают отдельные виды PFAS с гормональными нарушениями, ослаблением иммунной системы и повышенным риском развития онкологических заболеваний. Хотя исследования продолжаются и окончательные выводы еще формируются, давление на регуляторов усиливается, и все чаще звучат призывы к полному запрету таких веществ в ЕС.

Как пишет Nrdc, производители бытовой техники предостерегают от резких шагов. Представители отрасли отмечают, что значительная часть современных технологий до сих пор зависит от PFAS-покрытий. По их мнению, немедленный запрет может вызвать перебои на рынке, рост цен и даже замедление инноваций. Производители предлагают постепенный переход к альтернативам, чтобы иметь время на доработку новых решений.

Рынок уже начал реагировать на возможные изменения. Появляется все больше моделей air fryer без использования PFAS. Основной альтернативой стали керамические покрытия. Производители утверждают, что они обеспечивают схожий уровень антипригарных свойств, просты в уходе и являются более безопасными для окружающей среды.

Впрочем, новая технология пока не лишена недостатков. По результатам отдельных тестов, в некоторых моделях с керамическим покрытием наблюдается менее точный контроль температуры. Это может влиять на равномерность приготовления пищи или увеличивать время готовки.

Эксперты советуют потребителям внимательно изучать характеристики устройств перед покупкой. Пометки "PFAS-free" или информация о керамическом покрытии могут стать важными критериями выбора, особенно учитывая долгосрочные риски для здоровья и экологии.

Сейчас ни одного официального запрета на air fryer в Европейском Союзе нет. Однако процесс пересмотра регуляций уже продолжается, и вполне вероятно, что в ближайшие годы рынок этой техники претерпит существенные изменения.