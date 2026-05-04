Європейський Союз готується посилити контроль над використанням так званих PFAS – групи синтетичних хімічних речовин, які широко застосовуються у побутовій техніці. Одним із пристроїв, що потрапив під особливу увагу, стали air fryer – духовки з гарячим повітрям, які за останні роки стали одним із найпопулярніших кухонних гаджетів у Європі. Про це пише Akcios.

Чи можуть аерогрилі зникнути з полиць через нові правила?

Регулятори вказують, що антипригарні покриття, які використовуються в багатьох моделях, можуть містити PFAS. Саме ці речовини викликають занепокоєння через свою стійкість до розкладання. Їх часто називають "вічними хімікатами", адже вони практично не руйнуються в природі та накопичуються в ґрунті, воді й навіть у людському організмі.

Науковці та екологічні організації вже тривалий час звертають увагу на потенційні ризики. Деякі дослідження пов'язують окремі види PFAS із гормональними порушеннями, ослабленням імунної системи та підвищеним ризиком розвитку онкологічних захворювань. Хоча дослідження тривають і остаточні висновки ще формуються, тиск на регуляторів посилюється, і дедалі частіше звучать заклики до повної заборони таких речовин у ЄС.

Як пише Nrdc, водночас виробники побутової техніки застерігають від різких кроків. Представники галузі наголошують, що значна частина сучасних технологій досі залежить від PFAS-покриттів. На їхню думку, негайна заборона може спричинити перебої на ринку, зростання цін і навіть уповільнення інновацій. Виробники пропонують поступовий перехід до альтернатив, щоб мати час на доопрацювання нових рішень.

Ринок уже почав реагувати на можливі зміни. З'являється дедалі більше моделей air fryer без використання PFAS. Основною альтернативою стали керамічні покриття. Виробники стверджують, що вони забезпечують схожий рівень антипригарних властивостей, прості у догляді та є більш безпечними для довкілля.

Втім, нова технологія поки що не позбавлена недоліків. За результатами окремих тестів, у деяких моделях із керамічним покриттям спостерігається менш точний контроль температури. Це може впливати на рівномірність приготування їжі або збільшувати час готування.

Експерти радять споживачам уважно вивчати характеристики пристроїв перед покупкою. Позначки "PFAS-free" або інформація про керамічне покриття можуть стати важливими критеріями вибору, особливо з огляду на довгострокові ризики для здоров'я та екології.

Наразі жодної офіційної заборони на air fryer в Європейському Союзі немає. Проте процес перегляду регуляцій уже триває, і цілком імовірно, що протягом найближчих років ринок цієї техніки зазнає суттєвих змін.