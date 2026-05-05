Компанія Samsung продовжує розширювати можливості мобільних дисплеїв, перетворюючи їх не лише на інструмент відображення, а й на багатофункціональні сенсорні платформи. На виставці Display Week 2026 у Лос-Анджелесі виробник представив нову технологію – Sensor OLED Display, яка дозволяє вимірювати пульс і артеріальний тиск без додаткових пристроїв. Про це пише Digitaltrends.

Йдеться про 6,8-дюймову OLED-панель, у яку інтегровані органічні фотодіоди. Вони працюють у парі зі стандартними пікселями дисплея та здатні зчитувати світло, що відбивається від пальця користувача. Саме цей сигнал і використовується для визначення біометричних показників – аналогічно до того, як це роблять сучасні смартгодинники або розумні кільця.

Принцип роботи досить простий: користувач прикладає палець до екрана, після чого дисплей випромінює світло і аналізує його відбиття від кровотоку. За цими даними система розраховує частоту серцебиття та рівень тиску. Водночас реалізація такої технології є складною з інженерної точки зору, адже сенсорні елементи та пікселі мають розміщуватися в одному шарі.

Попри ці труднощі, Samsung вдалося досягти щільності 500 пікселів на дюйм, що приблизно на 33% більше, ніж у попередньому прототипі, показаному рік тому. Це означає, що новий дисплей не поступається за якістю зображення сучасним флагманським смартфонам.

Окрім функцій моніторингу здоров'я, компанія також продемонструвала нову технологію захисту конфіденційності – Flex Magic Pixel. Вона відрізняється від класичних "приватних" екранів тим, що не затемнює повністю зображення під кутом, а вибірково приховує лише чутливу інформацію, наприклад медичні дані.

Як пише Androidcentral, це логічне продовження попередніх рішень Samsung, таких як Privacy Display, яка вже вміє обмежувати огляд або приховувати окремі елементи інтерфейсу. Новий підхід дозволяє зробити це більш точково, не погіршуючи загальний досвід користування.

Поки що Samsung не називає конкретних термінів появи таких дисплеїв у комерційних пристроях. Втім, рівень готовності технології свідчить про те, що її інтеграція у майбутні смартфони може відбутися швидше, ніж очікується.

Якщо розробка дійде до масового ринку, вона здатна суттєво змінити сегмент носимих гаджетів. Користувачі, які віддають перевагу класичним годинникам, зможуть отримати базовий моніторинг здоров'я без необхідності купувати окремі пристрої.

Наскільки точними є вимірювання тиску екраном порівняно з класичними медичними пристроями?

Оптичні датчики, що використовуються в новій технології Sensor OLED, базуються на методі фотоплетизмографії. Коли користувач прикладає палець до екрана, органічні фотодіоди зчитують відбите світло від кровотоку. Проте класичні медичні тонометри з манжетою вимірюють тиск безпосередньо через компресію артерії. Тому оптичні вимірювання є оціночними і часто вимагають калібрування за допомогою стандартного медичного пристрою.

Для досягнення високої точності екрану потрібно враховувати безліч індивідуальних факторів: товщину шкіри, її температуру, силу тиску, з якою палець притискається до скла, та навіть рівень зовнішнього освітлення. За оцінками експертів, похибка таких вимірювань може бути вищою, ніж у традиційних медичних тонометрів. Отже, технологія навряд чи зможе повністю замінити клінічні прилади для діагностики серйозних захворювань, таких як гіпертонія.

Щодо регуляторного схвалення, ситуація виглядає складніше. Якщо Samsung позиціонуватиме цю функцію як медичний прилад, технологія повинна пройти сертифікацію відповідних органів, таких як FDA (Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів) або європейські медичні регулятори. Це передбачає тривалі клінічні випробування для підтвердження безпеки та точності. Якщо ж функцію представлять як допоміжний фітнес-інструмент, процес виходу на ринок буде значно простішим, але виробник зобов'язаний чітко зазначати, що дані не є медичними показниками.