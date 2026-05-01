Samsung Electronics ожидает, что глобальный дефицит памяти, в частности DRAM и SSD, не только сохранится, но и станет еще более ощутимым в ближайшие годы. Представители компании заявили аналитикам, что уже сейчас спрос превышает предложение, а к 2027 году этот разрыв еще больше увеличится. Об этом пишет PCworld.

Почему дефицит памяти только усиливается?

По словам вице-президента подразделения полупроводников Ким Дже Джуна, даже текущие заказы на 2027 год свидетельствуют о том, что производители не смогут полностью удовлетворить спрос. Это означает, что ситуация на рынке памяти будет оставаться напряженной еще длительное время.

Несмотря на кратковременное снижение цен на RAM ранее, нынешние тенденции свидетельствуют, что это было временное явление. В будущем как потребители, так и бизнес могут столкнуться с повышением стоимости памяти и ограниченной доступностью компонентов.

В то же время для самой Samsung такая ситуация оказалась выгодной. В первом квартале 2026 года операционная прибыль ее полупроводникового подразделения достигла около 53,7 триллиона вон, что эквивалентно примерно 36,5 миллиарда долларов. Это в 49 раз больше, чем в предыдущем квартале, что объясняется высоким спросом и дефицитом продукции.

Как пишет Mashable, таким образом, глобальный рынок памяти входит в фазу длительного дисбаланса, который будет влиять как на цены, так и на доступность техники в ближайшие годы.