Galaxy S26 сможет обмениваться файлами с iPhone: Samsung получит поддержку AirDrop

Samsung присоединилась к Google во внедрении поддержки AirDrop на Android. Новую функцию получат смартфоны Galaxy, начиная с серии S26, что позволит обмениваться файлами с устройствами Apple.

Компания Samsung объявила об обновлении функции Quick Share, которое добавляет нативную поддержку AirDrop для смартфонов серии Samsung Galaxy S26. Это продолжение курса, который ранее задала Google. Об этом пишет Android police.

Как работает AirDrop на смартфонах Galaxy?

Еще в ноябре прошлого года Google неожиданно запустила совместимость Quick Share с AirDrop на смартфонах Pixel, начиная с Google Pixel 10. Позже поддержка появилась и на Google Pixel 9, а компания пообещала расширить ее на другие Android-устройства.

Теперь к этому процессу присоединяется Samsung. Обновления для Galaxy S26 начнут разворачивать с 23 марта – сначала в Южной Корее, а уже потом функция станет доступной в США, Европе, Гонконге, Японии, странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, а также на Тайване.

Как и в случае с Pixel, новая возможность не ограничится только флагманами. Ожидается, что со временем поддержку получат и более старые модели Galaxy, хотя точные сроки пока не называют.

Как пишет Sammobile, в отличие от смартфонов Google, на устройствах Samsung функция не будет активирована по умолчанию. Чтобы включить обмен файлами с устройствами Apple, пользователям нужно вручную перейти в настройки: Connected Devices – Quick Share – и активировать опцию "Share with Apple devices".

Фактически это означает, что Android-смартфоны постепенно избавляются одного из давних ограничений – невозможности простого обмена файлами с экосистемой Apple. Ранее AirDrop оставался закрытой функцией, доступной лишь между устройствами Apple.