Выбор бюджетного смартфона задача не из простых, ведь часто приходится идти на компромиссы. В рейтинге 24 Канала представлены четыре смартфона с акцентом на такие характеристики как производительность, качество камер, автономность и устойчивость к повреждениям.

Apple iPhone 16e (128 ГБ)

Этот смартфон появился в начале 2025 года как преемник бюджетной линейки iPhone SE. Несмотря на подорожание по сравнению с предшественником, модель получила самую высокую оценку среди устройств до 600 долларов. Она оснащена 6,1-дюймовым OLED-экраном с плотностью 460 ppi, поддержкой HDR и пиковой яркостью 1200 нит.

Внутри работает процессор Apple A18 – тот же, что используется в базовом iPhone 16. Его хватает для современных задач, включая функции Apple Intelligence. Полный перечень технических характеристик iPhone 16e на GSM Arena.

Смартфон имеет одну 48-Мп камеру, которая хоть и уступает по универсальности многомодульным системам, но хорошо справляется со съемкой фото и видео.

По результатам тестов автономность достигает 37,5 часов. Во время испытаний на падение и контакт с водой устройство не претерпело значительных повреждений. Официальная цена – 599 долларов.

Samsung Galaxy S24 FE (128 ГБ)

Линейка FE традиционно предлагает характеристики, близкие к флагманским, по более низкой цене. Galaxy S24 FE получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1900 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+.

Смартфон оснащен тройной камерой: основной на 50 Мп, ультраширокой на 12 Мп и телефото на 8 Мп. Качество съемки не дотягивает до более дорогих моделей, но для повседневных задач его достаточно.

Чип Exynos 2400e не входит в число самых быстрых на рынке, однако уверенно справляется со стандартными задачами. Полный перечень характеристик Samsung Galaxy S24 FE на GSM Arena.

Аккумулятор на 4700 мА-ч обеспечивает до 29 часов работы экрана. Есть поддержка проводной и беспроводной зарядки. Стоимость – около 569 долларов.

OnePlus 12R

Этот смартфон 2024 года отличается прежде всего автономностью. Батарея на 5500 мА-ч позволяет получить до 46 часов работы экрана – показатель, который приближается к флагманскому уровню. При этом модель оснащена большим 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и плотностью 450 ppi.

Камеры представлены тройным модулем: 50-Мп основной, 16-Мп ультраширокий и 2-Мп макро, а также фронтальной камерой на 16 Мп. Высокое качество фото и видео обеспечивает прежде всего основной блок. Подробные характеристики OnePlus 12R на GSM Arena.

Во время тестов устройство продемонстрировало хорошую выносливость к царапинам, падениям и даже проникновению воды. Компания обещает программную поддержку до февраля 2028 года.

Базовая версия стоит около 499 долларов, а конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти – около 569 – 599 долларов.

Google Pixel 7 Pro

Хотя эта модель дебютировала еще в 2022 году, она оставалась флагманом Google и в 2025-м продается со значительными скидками. Смартфон имеет 6,7-дюймовый LTPO OLED-экран с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1500 нит.

Аккумулятор на 5000 мА-ч обеспечивает до 32 часов работы экрана. Поддерживается проводная и беспроводная зарядка мощностью до 23 Вт. Камерный модуль состоит из 50-Мп основной камеры, 12-Мп ультраширокой и 48-Мп телефото с 5-кратным оптическим зумом.

Смартфон работает на чипе Tensor G2 и предлагает фирменные функции Pixel, в частности бесплатный VPN. Минимальный срок обновлений – пять лет от даты релиза. В 2025 году его можно приобрести примерно за 379,99 доллара.

Как формировался рейтинг?

Эксперты Consumer Reports протестировали смартфоны по одинаковой методике, оценивая скорость работы, качество камер, автономность и прочность корпуса. В итоговый список вошли четыре модели с лучшим средним баллом за качество и надежность.

При подборе смартфонов также учитывали сильные стороны устройств и возможные компромиссы, например политику обновлений или уровень камер.